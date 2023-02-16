Игорь Лебеденко: «Журналистам иногда не хватает профессионализма. Телефоны в лицо иной раз бесят. Просишь убрать – получаешь отказ»
Игорь Лебеденко считает, что некоторым журналистам не хватает профессионализма.
– Почему не общаетесь в микст-зонах, заставляя корреспондентов нервничать?
– Вы про то, как мне в спину кричали «остановитесь»? Понимаю, интервью тоже наша работа, но бывают моменты, когда не выходят из меня слова, чувствую – лучше промолчать.
Вообще стараюсь останавливаться, пусть даже новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов. И телефоны, направленные прямо в лицо, иной раз бесят. Просишь убрать, получаешь отказ.
Пресса может сказать, что я не суперфутболист, чтобы требовать к себе особого отношения, и будут правы. Но и я прав в том, что вашим коллегам не всегда хватает профессионализма. Пошутил однажды в ответ на бесконечные вопросы про спортивное долголетие: курю и пью. Потом какой‑то парень три раза об этом переспрашивал, надеясь развить тему.
Что сказать, если нет понимания? И как реагировать на крики с 50 метров? Разворачиваться и бежать к направленным в лицо смартфонам? – сказал форвард «Торпедо» в интервью «Матч ТВ».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
("12 стульев).
Так что тут не к журналистам претензии, а вкусам общества