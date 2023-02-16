Игорь Лебеденко: «Журналистам иногда не хватает профессионализма. Телефоны в лицо иной раз бесят. Просишь убрать – получаешь отказ»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ Футбол

Игорь Лебеденко считает, что некоторым журналистам не хватает профессионализма.

– Почему не общаетесь в микст-зонах, заставляя корреспондентов нервничать?

– Вы про то, как мне в спину кричали «остановитесь»? Понимаю, интервью тоже наша работа, но бывают моменты, когда не выходят из меня слова, чувствую – лучше промолчать.

Вообще стараюсь останавливаться, пусть даже новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов. И телефоны, направленные прямо в лицо, иной раз бесят. Просишь убрать, получаешь отказ.

Пресса может сказать, что я не суперфутболист, чтобы требовать к себе особого отношения, и будут правы. Но и я прав в том, что вашим коллегам не всегда хватает профессионализма. Пошутил однажды в ответ на бесконечные вопросы про спортивное долголетие: курю и пью. Потом какой‑то парень три раза об этом переспрашивал, надеясь развить тему.

Что сказать, если нет понимания? И как реагировать на крики с 50 метров? Разворачиваться и бежать к направленным в лицо смартфонам? – сказал форвард «Торпедо» в интервью «Матч ТВ».

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2 комментария

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Назар Игорь
"Эти акробаты пера, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин!! "
("12 стульев).
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никого_нет
Тут все пишут про непрофессионализм журналистов и желтуху, но такие новости всегда самые кликабельные, люди во всем мире любят грязь и желтуху
Так что тут не к журналистам претензии, а вкусам общества
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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