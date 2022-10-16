Лебеденко о встрече «Локо» и «Торпедо»: «Тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко назвал «Локомотив» аутсайдером Мир РПЛ.

15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0) В 13-м туре.

– Что не получилось в игре против «Локомотива»?

– Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. В первом тайме у нас было много хороших возможностей для этого. Надо было забивать, а мы пропустили достаточно легкий гол из-за своей ошибки. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы.

– Вы назвали «Локомотив» аутсайдером чемпионата, вам привычно видеть эту команду такой?

– Конечно же, мне непривычно видеть «Локомотив» на таком месте. Но это их проблемы. Я говорю о своих, у нашей команды они тоже есть. Нам нужно разбираться с ними и набирать очки, – сказал Лебеденко.

«Торпедо» и «Локомотив» выясняли, кто хуже. Репортаж из «Лужников»