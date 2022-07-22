Экс-судья Матюнин подал в суд на «РБ Спорт» и журналиста Сергея Егорова. Они писали, что он не прошел полиграф

Бывший футбольный судья подал в суд на спортивный сайт.

Как сообщает Иван Карпов, Матюнин подал иск против «РБ Спорт» и журналиста . Экс-судья будет оспаривать опубликованную ими информацию о том, что не прошел полиграф.

Напомним, на проверку на детекторе лжи Матюнина отправили после матча 26-го тура минувшего розыгрыша «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

Судья Матюнин обороняется: просит проверить Хачатурянца на полиграфе (обвиняет в помощи «Крыльям») и угрожает судом журналисту Егорову