Экс-судья Матюнин подал в суд на «РБ Спорт» и журналиста Сергея Егорова. Они писали, что он не прошел полиграф

Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Матюнин детектор лжи Сергей Егоров журналист Футбол

Бывший футбольный судья Алексей Матюнин подал в суд на спортивный сайт.

Как сообщает Иван Карпов, Матюнин подал иск против «РБ Спорт» и журналиста Сергея Егорова. Экс-судья будет оспаривать опубликованную ими информацию о том, что не прошел полиграф.

Напомним, на проверку на детекторе лжи Матюнина отправили после матча 26-го тура минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

Судья Матюнин обороняется: просит проверить Хачатурянца на полиграфе (обвиняет в помощи «Крыльям») и угрожает судом журналисту Егорову

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