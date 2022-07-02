Ашот Хачатурянц: «Прессу интересует исключительно негатив. Два месяца обсуждают ситуацию Матюнина, а то, что мы на 57% повысили судьям зарплату, не замечают»

считает, что прессе интересны только негативные новости.

– Прессу интересует исключительно негатив.

Две ситуации внутри судейства: пришел Павел Каманцев – мегапрофессиональный человек. Честный, чистый. И ситуация с Матюниным. Абсолютно, на мой взгляд, тривиальная в реалиях нашего футбола. К сожалению, должен это констатировать. Команда борется за выживание, 8 ошибок в пользу этой команды, две красные карточки, левый пенальти.

ЭСК принимает решение, отправляем его на полиграф. Два месяца все обсуждают ситуацию вокруг Матюнина.

А факт того, что мы на 57% повысили судьям зарплату, чего не было с 2001 года – в 2017-м было незначительное повышение, – проиндексировали ее, и она теперь будет индексироваться каждый год, и то, что теперь судьи могут получать премии в зависимости от своего результата – от 500 тысяч до 3 млн рублей – это осталось незамеченным. Это просто никого не интересует.

Позитив вообще никого не интересует. Опять всех будет интересовать Матюнин. Подаст он в суд, не подаст он в суд… Я, кстати, с радостью представил бы результаты Матюнина на полиграфе, но только по решению суда могу это сделать.

– То есть вы ждете, когда он подаст [в суд]?

– Я очень жду. Когда ты видишь, что не особо интересует позитивный результат, а больше ищут негатив, то кажется, что сейчас что-нибудь скажешь, и опять будут в этом искать что-то такое, чего нет. Я как будто оправдываюсь. Но вообще я к критикам отношусь с огромным уважением. Я выслушал вашу критику, мне было очень интересно, я начал думать, мне было важно вам ответить.

Но есть критики, которые вообще ничего не понимают – например, в организации процессов управления. Это чистый менеджмент, совершенно другая встреча. И вдруг ты слышишь, как человек заявляет, что не судья не может руководить судейским комитетом. Да какое вообще отношение это имеет к управлению? Судейский комитет и ЭСК, которая выносит экспертное мнение по ошибкам, – это разные вещи.

Управление процессами и процесс – это разные вещи. Такого уровня коррупции, как в России, никогда не было в Европе.

– А вам не кажется, что это отговорка, если действительно есть нормы ФИФА и УЕФА, где руководитель должен быть судьей? А вы говорите, что у нас большая коррупция, значит, наплевать на то, что они решили.

– Я считаю, что с коррупцией может бороться человек, который не принадлежит к системе. Только он может победить систему. Человек из системы не может бороться с этой системой.

– Но это лишний повод нас наказать. Вы не соответствуете регламенту, нормам УЕФА и ФИФА.

– Но пока, во-первых, нас никто не наказывает. А, во-вторых, если следовать этой логике, то Александр Валерьевич [Дюков] должен быть мастером международного класса по футболу, чтобы руководить РФС. Но он же просто топовый менеджер, он не является футболистом.

Почему тогда управлять судейским корпусом должен судья? Где логика? Ее нет. И мы в свое время, когда меня назначили, отстояли эту позицию. И Розетти отнесся с уважением к этой позиции. Да, им не нравилась ситуация с полиграфом и вокруг него, но в целом она была согласована, – сказал бывший президент .