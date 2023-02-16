Товарищеские матчи. «Крылья Советов» уступили «Нефтчи» и сыграют с «Торпедо», «Ахмат» против «Рубина»
Клубы РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи перед стартом сезона Мир РПЛ.
Товарищеские матчи
Турция
«Крылья Советов» – «Нефтчи» – 2:3 (0:3)
Голы «Крыльев Советов: 1:3 – Солдатенков (65), 2:3 – Хубулов (76).
«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Гапонов, Загородников, Рассказов, Цыпченко, Бабкин, Зуев, Хлусов, Хубулов, Тоцкий.
«Оренбург» – «Пари НН» – 17:00
«Ахмат» – «Рубин» – 17:30
«Крылья Советов» – «Торпедо» – 17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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