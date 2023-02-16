Товарищеские матчи. «Крылья Советов» уступили «Нефтчи» и сыграют с «Торпедо», «Ахмат» против «Рубина»

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Клубы РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи перед стартом сезона Мир РПЛ.

Товарищеские матчи

Турция

«Крылья Советов» – «Нефтчи» – 2:3 (0:3)

Голы «Крыльев Советов: 1:3 – Солдатенков (65), 2:3 – Хубулов (76).

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Гапонов, Загородников, Рассказов, Цыпченко, Бабкин, Зуев, Хлусов, Хубулов, Тоцкий.

 

«Оренбург» – «Пари НН» – 17:00

 

«Ахмат» – «Рубин» – 17:30

 

«Крылья Советов» – «Торпедо» – 17:30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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