Гальтье о травме Хакими: «Он рисковал, выйдя в старте с «Баварией», очень быстро возникли мышечные проблемы. Не знаю, как долго он будет недоступен»

Главный тренер «ПСЖ» рассказал о повреждении .

Марокканский защитник был заменен после 1-го тайма 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (0:1).

«Ашраф много играл на чемпионата мире, с болью. Мы постарались как можно лучше организовать его возвращение. Уже против «Монако» было тяжело, он не вышел в старте.

Матч с «Баварией» он начал в старте. Он рисковал, но, к сожалению, очень быстро возникли мышечные проблемы. Я не знаю, есть ли травма и как долго он будет недоступен», – сказал Гальтье.

В этом сезоне на счету 24-летнего правого защитника 4 гола и 5 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

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