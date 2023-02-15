Гальтье о травме Хакими: «Он рисковал, выйдя в старте с «Баварией», очень быстро возникли мышечные проблемы. Не знаю, как долго он будет недоступен»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Кристоф Гальтье Ашраф Хакими Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о повреждении Ашрафа Хакими.

Марокканский защитник был заменен после 1-го тайма 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (0:1).

«Ашраф много играл на чемпионата мире, с болью. Мы постарались как можно лучше организовать его возвращение. Уже против «Монако» было тяжело, он не вышел в старте.

Матч с «Баварией» он начал в старте. Он рисковал, но, к сожалению, очень быстро возникли мышечные проблемы. Я не знаю, есть ли травма и как долго он будет недоступен», – сказал Гальтье.

В этом сезоне на счету 24-летнего правого защитника 4 гола и 5 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

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3 комментария

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Jor Hakobyan
Начались тактические ложные травмы, подгатовка к ответному матчу🤣
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Сергей Штырков
Ответ Фанат Лионеля Месси
Половина состава подошло к Баварии в плохой форме Надеюсь через 3 недели все будет по-другому
Надеюсь баварцы будут без травм во втором матче
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Фанат Лионеля Месси
Половина состава подошло к Баварии в плохой форме
Надеюсь через 3 недели все будет по-другому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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