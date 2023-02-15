Гальтье о травме Хакими: «Он рисковал, выйдя в старте с «Баварией», очень быстро возникли мышечные проблемы. Не знаю, как долго он будет недоступен»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о повреждении Ашрафа Хакими.
Марокканский защитник был заменен после 1-го тайма 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (0:1).
«Ашраф много играл на чемпионата мире, с болью. Мы постарались как можно лучше организовать его возвращение. Уже против «Монако» было тяжело, он не вышел в старте.
Матч с «Баварией» он начал в старте. Он рисковал, но, к сожалению, очень быстро возникли мышечные проблемы. Я не знаю, есть ли травма и как долго он будет недоступен», – сказал Гальтье.
В этом сезоне на счету 24-летнего правого защитника 4 гола и 5 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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