Мелкадзе о 3 трофеях «Спартака» при Федуне: «Мало для такой команды. И 5 было бы мало, надо больше»

Георгий Мелкадзе считает, что «Спартак» выиграл мало трофеев при Леониде Федуне.
Бизнесмен продал «Спартак» «Лукойлу» после 18 лет управления клубом.
– Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость.
Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».
– Три титула за 18 лет – это мало?
– Для такой команды, как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.
– По потенциалу «Спартак» мог выиграть больше за эти 18 лет?
– Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграл по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер, – сказал форвард «Сочи» и воспитанник «Спартака».
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