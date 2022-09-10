Мелкадзе о 3 трофеях «Спартака» при Федуне: «Мало для такой команды. И 5 было бы мало, надо больше»

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Георгий Мелкадзе считает, что «Спартак» выиграл мало трофеев при Леониде Федуне.

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– Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость.

Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но все бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

– Три титула за 18 лет – это мало?

– Для такой команды, как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство.

– По потенциалу «Спартак» мог выиграть больше за эти 18 лет?

– Мне кажется, да. Даже в тот год, когда с Тедеско заняли второе. Он проиграл по сути только «Зениту». Если бы они выиграли, то догнали бы Питер, – сказал форвард «Сочи» и воспитанник «Спартака».

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