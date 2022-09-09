Мелкадзе может сменить спортивное гражданство на грузинское ради игры за сборную

может получить спортивное гражданство Грузии ради игры за сборную.

25-летний нападающий ни разу не играл за сборную России. У него есть грузинские корни.

– Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

– Пока с федерацией на эту тему не общались?

– Нет.

– Что родители говорят на эту тему?

– Говорят: подождем этот сезон.

– Подождете, обратит ли на вас внимание Карпин?

– (смеется) Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим, – сказал нападающий .

На взрослом уровне Мелкадзе начал играть в 2014 году. С того момента он вызывался только в юношеские и молодежные сборные, за которые в общей сложности провел больше 40 матчей.

Статистику воспитанника «Спартака» можно изучить здесь.