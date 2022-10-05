Талалаев о Мелкадзе: «Форвард без слабых мест. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить – не помогло»

Экс-тренер «Ахмата» рассказал, как мотивирует футболистов.

– Процитирую Владимира Ильина: «Талалаев — очень сильный мотиватор. Делает так, чтобы футболисты на него злились — и выжимали из себя максимум». С кем этот ход себя полностью оправдал?

— Да с тем же Ильиным. У нас он забил девять мячей, установив личный рекорд результативности, и ушел на повышение в «Краснодар». Минувшим летом вернулся в «Ахмат». Думаю, не решился бы на этот шаг, если бы не хотел со мной больше работать.

Мы разные методы используем. Это как с конкуренцией. Кого-то она подстегивает, позволяет развиваться, а кого-то прибивает. Так и здесь. С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.

Возьмем Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест. В России таких очень мало. Но в его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить. Быть плохим. Провоцировать футболиста — чтобы хоть на злости приносил результат. К сожалению, не помогло, – сказал Талалаев.