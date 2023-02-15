«У «ПСЖ» есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. Каждый год мы говорим себе, что хуже быть уже не может». Пети о поражении парижан от «Баварии»
Эммануэль Пети раскритиковал игру «ПСЖ» в матче против «Баварии».
Парижская команда потерпела поражение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Позорно ли это? Да, учитывая то, что клуб должен представлять в Лиге чемпионов. У клуба есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. «Париж» мечтает мелко. Каждый год одно и то же. И все же мы каждый раз говорим себе, что хуже быть уже не может...
Я хотел быть оптимистом во вторник, я хотел увидеть победоносную и беззаботную команду. Можно проиграть матч, можно попасть на более сильного соперника. Но я очень разочарован. Мне стыдно. На «Парк де Пренс», перед своими болельщиками, с фантастической публикой, вы начинаете матч с надуманного тактического приема, и ничего не происходит.
Это хуже, чем матч в Кубке Франции. Вы называетесь «ПСЖ» и хотите выиграть Лигу чемпионов, играя таким образом? Я зол на Гальтье, который посылает негативное сообщение своей команде. В этих играх нужно проявлять характер. Было 70 позорных минут для амбиций этого «ПСЖ». Это невозможно», – сказал экс-хавбек сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.
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Давайте купим еще условно Роналду, Саллаха и Холланда,тренером Гвардиолу, Клоппа или Зидана, чтоб обделываться еще масштабнее. =)
Команда с такими игроками и амбициями играла очень трусливо и вообще без энтузиазма.
НО! Бавария может поплатиться. В этом матче она могла решать все вопросы, могла забивать такому ПСЖ 2-3 и решать все здесь, пока ПСЖ такой.
А через 3 недели все может поменяться. Как минимум уже Мбаппе будет готов на все 90 минут. И остальные по форме подтянутся.
Так что здесь, считаю, обе команды недобрали в этом матче.
Пускай ведут нас за собою словно карта.
One Piece!