«У «ПСЖ» есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. Каждый год мы говорим себе, что хуже быть уже не может». Пети о поражении парижан от «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал игру «ПСЖ» в матче против «Баварии».

Парижская команда потерпела поражение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Позорно ли это? Да, учитывая то, что клуб должен представлять в Лиге чемпионов. У клуба есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. «Париж» мечтает мелко. Каждый год одно и то же. И все же мы каждый раз говорим себе, что хуже быть уже не может...

Я хотел быть оптимистом во вторник, я хотел увидеть победоносную и беззаботную команду. Можно проиграть матч, можно попасть на более сильного соперника. Но я очень разочарован. Мне стыдно. На «Парк де Пренс», перед своими болельщиками, с фантастической публикой, вы начинаете матч с надуманного тактического приема, и ничего не происходит.

Это хуже, чем матч в Кубке Франции. Вы называетесь «ПСЖ» и хотите выиграть Лигу чемпионов, играя таким образом? Я зол на Гальтье, который посылает негативное сообщение своей команде. В этих играх нужно проявлять характер. Было 70 позорных минут для амбиций этого «ПСЖ». Это невозможно», – сказал экс-хавбек сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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17 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
«У «ПСЖ» есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее»

Давайте купим еще условно Роналду, Саллаха и Холланда,тренером Гвардиолу, Клоппа или Зидана, чтоб обделываться еще масштабнее. =)
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Птюч
Ответ Игорь Климов
Защитник заблокировал удар.
а что так мало то ударов за матч от лучшего в истории?
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Игорь Климов
Ответ Птюч
так это пацан помешал Месси забить?
Защитник заблокировал удар.
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Zangezi Isenar
Давайте мельчать масштабнее
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Птюч
Ответ Дмитрий Гудков
Я честно говоря смотрел на названия команд, чтобы перепроверить где играют, казалось Бавария дома
я только сегодня узнал что играли в Париже))
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Michael Sneg
Пети абсолютно прав.
Команда с такими игроками и амбициями играла очень трусливо и вообще без энтузиазма.
НО! Бавария может поплатиться. В этом матче она могла решать все вопросы, могла забивать такому ПСЖ 2-3 и решать все здесь, пока ПСЖ такой.
А через 3 недели все может поменяться. Как минимум уже Мбаппе будет готов на все 90 минут. И остальные по форме подтянутся.
Так что здесь, считаю, обе команды недобрали в этом матче.
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Пенс
Ответ cgmngt6ehj
Скажем честно, дело не в игре Месси, дело в игре ПСЖ в целом, вчера они играли не в свой футбол, за что и получили поражение
так когда проигрывают всегда дело не в нём. Только когда побеждают он всегда первый.
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Птюч
Ответ cgmngt6ehj
Скажем честно, дело не в игре Месси, дело в игре ПСЖ в целом, вчера они играли не в свой футбол, за что и получили поражение
в свой футбол они играли ровно до ЧМ. После него они не выиграли ни один матч, как выигрывали до него. Дело в игроках, которые потеряли мотивацию. Не более того.
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Дмитрий Гудков
Я честно говоря смотрел на названия команд, чтобы перепроверить где играют, казалось Бавария дома
+1
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cgmngt6ehj
Скажем честно, дело не в игре Месси, дело в игре ПСЖ в целом, вчера они играли не в свой футбол, за что и получили поражение
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-2
-2
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Wild91688
Меси притащил свой менталитет луз-ера в ПСЖ
+3
-4
-1
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udiekemen
Ответ Jaxongir Shodiev
Нельзя про это говорить, ведь персофары заминусят допредела
Написал так чтобы все поняли)
0
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Птюч
Ответ Игорь Климов
Пети хоть видел вчерашний состав, где играл даже 16 летний паренёк?
так это пацан помешал Месси забить?
+4
-3
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Jaxongir Shodiev
Ответ udiekemen
Ну были в полуфинале и в финале Лч, казалось бы уже вот-вот выиграют, но вдруг что-то пошло не так...что же интересно, или изо кого..
Нельзя про это говорить, ведь персофары заминусят допредела
+4
-4
0
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Игорь Климов
Пети хоть видел вчерашний состав, где играл даже 16 летний паренёк?
0
-4
-4
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udiekemen
Ну были в полуфинале и в финале Лч, казалось бы уже вот-вот выиграют, но вдруг что-то пошло не так...что же интересно, или изо кого..
+3
-4
-1
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Константин Эсперов
Все наши дерзкие мечты мы объединим,
Пускай ведут нас за собою словно карта.
One Piece!
+2
0
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