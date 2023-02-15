«У «ПСЖ» есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. Каждый год мы говорим себе, что хуже быть уже не может». Пети о поражении парижан от «Баварии»

раскритиковал игру «ПСЖ» в матче против «Баварии».

Парижская команда потерпела поражение в первой игре 1/8 финала чемпионов (0:1).

«Позорно ли это? Да, учитывая то, что клуб должен представлять в Лиге чемпионов. У клуба есть слоган: «Давайте мечтать масштабнее». Но мы мечтаем все мельче и мельче. «Париж» мечтает мелко. Каждый год одно и то же. И все же мы каждый раз говорим себе, что хуже быть уже не может...

Я хотел быть оптимистом во вторник, я хотел увидеть победоносную и беззаботную команду. Можно проиграть матч, можно попасть на более сильного соперника. Но я очень разочарован. Мне стыдно. На «Парк де Пренс», перед своими болельщиками, с фантастической публикой, вы начинаете матч с надуманного тактического приема, и ничего не происходит.

Это хуже, чем матч в Кубке Франции. Вы называетесь «ПСЖ» и хотите выиграть Лигу чемпионов, играя таким образом? Я зол на Гальтье, который посылает негативное сообщение своей команде. В этих играх нужно проявлять характер. Было 70 позорных минут для амбиций этого « ». Это невозможно», – сказал экс-хавбек сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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