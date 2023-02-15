Эрлинг Холанд: «Моя цель – выигрывать трофеи. «Ман Сити» должен двигаться от игры к игре и немного расслабиться»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих целях.
«Моя цель – выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Но выиграть матч [с «Арсеналом»] в среду – это моя цель.
Премьер-лига – трудная лига с серьезной конкуренцией. Каждая игра имеет большое значение, и когда мы проиграли «Тоттенхэму», мы потеряли все – и теперь внезапно мы снова в гонке.
Мы должны двигаться от игры к игре и немного расслабиться», – сказал Холанд.
Сегодня «горожане» в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ сыграют с «Арсеналом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.
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