Эрлинг Холанд: «Моя цель – выигрывать трофеи. «Ман Сити» должен двигаться от игры к игре и немного расслабиться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих целях.

«Моя цель – выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Но выиграть матч [с «Арсеналом»] в среду – это моя цель.

Премьер-лига – трудная лига с серьезной конкуренцией. Каждая игра имеет большое значение, и когда мы проиграли «Тоттенхэму», мы потеряли все – и теперь внезапно мы снова в гонке. 

Мы должны двигаться от игры к игре и немного расслабиться», – сказал Холанд.

Сегодня «горожане» в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ сыграют с «Арсеналом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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2 комментария

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Black Phoenix
Шаг за шагом, матч за матчем - так и до Золотого Мяча, победы в ЛЧ дошагать можно. Уж в том, что норвег достигнет таких высот - сомневаться не стоит.
+2
-2
0
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А. Мостовой
мбаппе в отличие от тебе может и в обводку пойти и сольный гол забить, а не ждет передач на Пустые
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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