Эрлинг Холанд: «Моя цель – выигрывать трофеи. «Ман Сити» должен двигаться от игры к игре и немного расслабиться»

Нападающий « » рассказал о своих целях.

«Моя цель – выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Но выиграть матч [с «Арсеналом»] в среду – это моя цель.

Премьер-лига – трудная лига с серьезной конкуренцией. Каждая игра имеет большое значение, и когда мы проиграли «Тоттенхэму», мы потеряли все – и теперь внезапно мы снова в гонке.

Мы должны двигаться от игры к игре и немного расслабиться», – сказал Холанд.

Сегодня «горожане» в рамках перенесенного матча 12-го тура сыграют с «Арсеналом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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