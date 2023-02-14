Луи Саа: «Рэшфорд – лучший игрок АПЛ. Холанд много забил, но против Маркуса невозможно обороняться с декабря»

Экс-форвард « » Луи Саа считает лучшим игроком .

«Для меня и вопроса такого не стоит, Рэшфорд – лучший игрок Премьер-лиги на данный момент.

Многие выступали хорошо, забивали много голов, как , но, если говорить о мастерстве и общем наборе навыков, против Рэшфорда с декабря невозможно обороняться.

Он уверен в себе и играет невероятно хорошо. И при этом Ваут Вегорст ему не особо помогает.

Любому защитнику сложно играть против соперника, настолько верящего в себя. Маркус очень умен и не позволяет себя задавить. Сейчас в АПЛ нет игрока лучше», – сказал Саа в интервью Paddy Power.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 12 голов за 23 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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