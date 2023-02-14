Луи Саа: «Рэшфорд – лучший игрок АПЛ. Холанд много забил, но против Маркуса невозможно обороняться с декабря»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Манчестер Сити премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ.

«Для меня и вопроса такого не стоит, Рэшфорд – лучший игрок Премьер-лиги на данный момент.

Многие выступали хорошо, забивали много голов, как Эрлинг Холанд, но, если говорить о мастерстве и общем наборе навыков, против Рэшфорда с декабря невозможно обороняться.

Он уверен в себе и играет невероятно хорошо. И при этом Ваут Вегорст ему не особо помогает.

Любому защитнику сложно играть против соперника, настолько верящего в себя. Маркус очень умен и не позволяет себя задавить. Сейчас в АПЛ нет игрока лучше», – сказал Саа в интервью Paddy Power.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 12 голов за 23 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart Downing
Против него по расписаниям невозможно обороняться что ли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rafael Nadal Parero
Ответ Lavinka
Очень громко сказано . Реш конечно хорош но Холланд это 25 голов в АПЛ .
Давайте будем объективны, забивать за Сити и забивать за Юнайтед, это пока все ещё разные «забивать». Сити практически с любым соперником висит на воротах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Ответ Lavinka
Очень громко сказано . Реш конечно хорош но Холланд это 25 голов в АПЛ .
Сейчас уже много меньше забивает - научились против него играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Гафаров
С декабря? Сезон вообще-то в августе начинается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
Рашфорду хотя бы полгода стабильных выдать
Месяц хорошей игры многие могут выдать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Очень громко сказано . Реш конечно хорош но Холланд это 25 голов в АПЛ .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Рэшфорд набирает очень сильно. 👏👏👏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Кейн, Каземиро, Сака, Рэшфорд, Эдегор и Холанд все проводят шикарный сезон.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ ФК Пушкино
«Футбол заключается в забитии голов, что ли?»(с)
Для напа да. Его задача забивать, ну может отдавать гп. Но с гп у этого полена еще хуже.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Илющенко
Холанда уже благополучно раскусили, переварили и сходили им по-большому. Особенно очевидно это было в последнем манчестерском дерби
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ФК Пушкино
Ответ Ман Сити
Ну да. Ведь для напа голы не главное, лучше тот нап который забил более чем в 2 раза меньше другого. В этом случае номинуйте Нуньеса на ЗМ.
«Футбол заключается в забитии голов, что ли?»(с)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
Прямо сейчас - да!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ну да. Ведь для напа голы не главное, лучше тот нап который забил более чем в 2 раза меньше другого. В этом случае номинуйте Нуньеса на ЗМ.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий