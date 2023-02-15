Холанд о 25 голах в АПЛ: «Это ненормально, конечно. Но у «Ман Сити» по 100 мячей за сезон – было понятно, что я буду забивать»

высказался о своей результативности после перехода в «Манчестер Сити».

У форварда 25 голов в 21 матче . Всего он забил 31 мяч и сделал 4 результативные передачи в 29 играх за «Ман Сити» во всех турнирах.

«Конечно, это ненормально [забить уже 25 голов в АПЛ], но я знал, что для «Ман Сити» забивать 100 мячей за сезон – это нормально. Поэтому было понятно, что я буду забивать после перехода.

Я должен сохранять концентрацию во время матча, потому что могу получить мяч в любой момент. Когда я меньше всего этого ожидаю, мяч может оказаться прямо передо мной. В этот момент я должен быть готов к действиям.

Мне не нужно касаться мяча каждую минуту, чтобы получать удовольствие от игры. Я должен находиться там, где мое место, – перед воротами. Вот на этом я и сфокусирован», – сказал нападающий « ».

Сегодня «горожане» в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ сыграют с «Арсеналом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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