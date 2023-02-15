Холанд о 25 голах в АПЛ: «Это ненормально, конечно. Но у «Ман Сити» по 100 мячей за сезон – было понятно, что я буду забивать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о своей результативности после перехода в «Манчестер Сити».

У форварда 25 голов в 21 матче АПЛ. Всего он забил 31 мяч и сделал 4 результативные передачи в 29 играх за «Ман Сити» во всех турнирах.

«Конечно, это ненормально [забить уже 25 голов в АПЛ], но я знал, что для «Ман Сити» забивать 100 мячей за сезон – это нормально. Поэтому было понятно, что я буду забивать после перехода.

Я должен сохранять концентрацию во время матча, потому что могу получить мяч в любой момент. Когда я меньше всего этого ожидаю, мяч может оказаться прямо передо мной. В этот момент я должен быть готов к действиям.

Мне не нужно касаться мяча каждую минуту, чтобы получать удовольствие от игры. Я должен находиться там, где мое место, – перед воротами. Вот на этом я и сфокусирован», – сказал нападающий «Ман Сити».

Сегодня «горожане» в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ сыграют с «Арсеналом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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5 комментариев

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Кузя Гитарист
Ответ Александр Могилевец
Красава!
На Кипре !
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Плеймейкер87
Для человека ненормально, для инопланетян вполне нормально:)
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Wekil Halylow
Забивала
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Agusha1
Жаль,что играет за Норвегию,всегда интересно взглянуть на такого рода форвардов в крутой сборной.В условной Франции или Бразилии
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Александр Могилевец
Красава!
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