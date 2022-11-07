Тренер «Боруссии» Терзич об 1/8 ЛЧ с «Челси»: «Нас ждет топ-команда, но мы постараемся пройти в следующий раунд»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пьер-Эмерик Обамеянг Кристиан Пулишич Грэм Поттер Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич высказался о предстоящей встрече с «Челси» в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Нас ждет топ-команда из Англии. Команда, которая смогла решить финал Лиги чемпионов-21/22 в свою пользу.

Мы увидимся с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Кристианом Пулишичем, игроками, которые не так давно играли за нас. Я очень близко дружу с тренером Грэмом Поттером.

Мы с нетерпением ждем воссоединения с ребятами и самих матчей. Таких интересных соперников мы и хотим в Лиге чемпионов.

Конечно же, мы постараемся пройти в следующий раунд», – сказал главный тренер «Боруссии» Дортмунд.

«Челси» сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ. Команды впервые встретятся в еврокубках

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