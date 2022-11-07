Тренер «Боруссии» Терзич об 1/8 ЛЧ с «Челси»: «Нас ждет топ-команда, но мы постараемся пройти в следующий раунд»

высказался о предстоящей встрече с «Челси» в 1/8 финала .

«Нас ждет топ-команда из Англии. Команда, которая смогла решить финал Лиги чемпионов-21/22 в свою пользу.

Мы увидимся с Пьером-Эмериком Обамеянгом и , игроками, которые не так давно играли за нас. Я очень близко дружу с тренером .

Мы с нетерпением ждем воссоединения с ребятами и самих матчей. Таких интересных соперников мы и хотим в Лиге чемпионов.

Конечно же, мы постараемся пройти в следующий раунд», – сказал главный тренер «Боруссии» .

«Челси» сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ. Команды впервые встретятся в еврокубках