Тренер «Боруссии» Терзич об 1/8 ЛЧ с «Челси»: «Нас ждет топ-команда, но мы постараемся пройти в следующий раунд»
Эдин Терзич высказался о предстоящей встрече с «Челси» в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
«Нас ждет топ-команда из Англии. Команда, которая смогла решить финал Лиги чемпионов-21/22 в свою пользу.
Мы увидимся с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Кристианом Пулишичем, игроками, которые не так давно играли за нас. Я очень близко дружу с тренером Грэмом Поттером.
Мы с нетерпением ждем воссоединения с ребятами и самих матчей. Таких интересных соперников мы и хотим в Лиге чемпионов.
Конечно же, мы постараемся пройти в следующий раунд», – сказал главный тренер «Боруссии» Дортмунд.
«Челси» сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ. Команды впервые встретятся в еврокубках
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