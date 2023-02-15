Тер Стеген о де Йонге: «Однажды я просто привяжу его, чтобы он остался в «Барсе» навсегда. Френки по-особому видит и чувствует футбол»

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Футбол

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген похвалил Френки де Йонга.

«Он многое дает команде. У меня великолепное мнение о нем, но также я многого от него жду, ведь он обладает невероятным талантом. Он по-особому видит и чувствует футбол. Гави и Педри могут учиться у него.

Я надеялся, что он останется в «Барсе» (прошлым летом, когда «Ман Юнайтед» хотел купить де Йонга – Sports.ru), потому что я хочу, чтобы в моей команде был игрок такого типа. Конечно, было много слухов, обсуждений и всего такого, но я просто счастлив, что Френки здесь. Не хочу, чтобы он уходил.

Думаю, однажды я просто привяжу его, чтобы он остался в «Барсе» навсегда, навечно. Надеюсь, Френки еще долго будет здесь», – сказал тер Стеген.

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4 комментария

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Liquidozz
Марк, если нужен пояльник, утюг, плоскогубцы итд, могу скинуть ссылку на магазин .
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Barsa! bolshe chem klub
наследник Кройфа...

если Френки от Йохана хотя бы 50% таланта возьмёт то Барсе повезло считайте
+1
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ДЖИН
Чемп Испании мы уже взяли. Через две недели будем душить реал! Штега стена потому что защитники стена! Надеюсь так все и будет.
0
-1
-1
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Elbereth Gilthoniel
Марк размышляет о Барсе и одноклубниках, как настоящий капитан. Видно, что всем сердцем за клуб переживает
+7
0
+7
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