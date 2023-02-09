Алекс Морган против спонсорского контракта ФИФА с Саудовской Аравией перед женским ЧМ: «С точки зрения морали сделка бессмысленна»

Теги бизнес женский футбол ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу сборная США жен чемпионат мира среди девушек Алекс Морган Политика Футбол

Форвард сборной США Алекс Морган раскритиковала желание ФИФА сотрудничать с саудовцами.

Как сообщает Daily Mail, руководящий футбольный орган для женского ЧМ-2023 может заключить спонсорское соглашение с Министерством туризма Саудовской Аравии в части продвижения программы Visit Saudi.

«Мне кажется странным, что ФИФА хочет получить спонсорскую поддержку от Visit Saudi, в то время как меня, Алекс Морган, в этой стране не поддержат и вообще не примут. Я просто не могу этого понять.

Я надеюсь, что ФИФА поступит правильно. Почти все высказались против этой сделки, потому что с точки зрения морали она бессмысленна», – сказала Морган, отметив, что лучше Саудовской Аравии поддержать деньгами свою женскую команду.

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5 комментариев

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deadjoker
А с точки зрения бабла сделка отличная. А без бабла феминизм не так и интересен всем.
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Alex1104
Это и правда цинично. Здесь даже не в фемках дело.
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Дмитрий
Спонсор дает деньги. Причем тут мораль?)
+2
-1
+1
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ArdaTuran
Ответ trav
Происходит то о чем умные люди писали давно - теперь все эти фемки/лгбт напрямую влияют на распределения финансовых потоков. То ради чего всё и затевалось
Тебя заминусуют, но правда от этого не поменяется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Происходит то о чем умные люди писали давно - теперь все эти фемки/лгбт напрямую влияют на распределения финансовых потоков. То ради чего всё и затевалось
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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