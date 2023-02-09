Алекс Морган против спонсорского контракта ФИФА с Саудовской Аравией перед женским ЧМ: «С точки зрения морали сделка бессмысленна»

Форвард сборной США Алекс Морган раскритиковала желание сотрудничать с саудовцами.

Как сообщает Daily Mail, руководящий футбольный орган для женского ЧМ-2023 может заключить спонсорское соглашение с Министерством туризма Саудовской Аравии в части продвижения программы Visit Saudi.

«Мне кажется странным, что ФИФА хочет получить спонсорскую поддержку от Visit Saudi, в то время как меня, Алекс Морган, в этой стране не поддержат и вообще не примут. Я просто не могу этого понять.

Я надеюсь, что ФИФА поступит правильно. Почти все высказались против этой сделки, потому что с точки зрения морали она бессмысленна», – сказала Морган, отметив, что лучше поддержать деньгами свою женскую команду.

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