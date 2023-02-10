«МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Фати. «Барселона» не хочет продавать вингера
Английские топ-клубы интересуются Ансу Фати.
За вингером «Барселоны» следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Эти клубы хорошо проинформированы о ситуации с контрактом 20-летнего испанца – они связывались с агентом Фати, чтобы обсудить условия потенциальной летней сделки.
«Барселона» не хочет продавать Ансу, но окончательное решение будет приниматься после того, как закончится вторая половина сезона.
Статистику Фати можно изучить здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
В АПЛ больше нагрузки, выше скорости, но там уже прошло время, когда играли жёстко и били по ногам.
Агенты раздувают хайп в надежде выбить новый контракт.
Ощущение, что это его агент утки запускает.
У МЮ вингеров топовых и перспективных полный вагон.
Зачем Фати ?