«МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Фати. «Барселона» не хочет продавать вингера

Английские топ-клубы интересуются Ансу Фати.

За вингером «Барселоны» следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эти клубы хорошо проинформированы о ситуации с контрактом 20-летнего испанца – они связывались с агентом Фати, чтобы обсудить условия потенциальной летней сделки.

« » не хочет продавать Ансу, но окончательное решение будет приниматься после того, как закончится вторая половина сезона.

Статистику Фати можно изучить здесь.

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