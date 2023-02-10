«МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Фати. «Барселона» не хочет продавать вингера

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Ансу Фати Футбол

Английские топ-клубы интересуются Ансу Фати.

За вингером «Барселоны» следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 

Эти клубы хорошо проинформированы о ситуации с контрактом 20-летнего испанца – они связывались с агентом Фати, чтобы обсудить условия потенциальной летней сделки.

«Барселона» не хочет продавать Ансу, но окончательное решение будет приниматься после того, как закончится вторая половина сезона.

Статистику Фати можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Fan of Sport
Ответ Дмитрий Яруллин
Он тут то не играет , а в апл как будет играть ? Там более силовой футбол и по ногам лупят в разы больше )
Это стереотип, что в Англии по ногам бьют больше. Если посмотреть на статистику, то среди топ 5 лиг больше всего фолят в Ла Лиге и в Серии А, в среднем 25 и больше фолов за матч, затем идёт Франция, а на 4 и 5 месте Бундеслига и АПЛ соответственно, где совершают 15-20 фолов в среднем за матч.
В АПЛ больше нагрузки, выше скорости, но там уже прошло время, когда играли жёстко и били по ногам.
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МГЕР
Фати может взять Аякс, чуть чуть раскрутить, и в два раза дороже продать. Они же хорошо разбираются в торговле.
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Artyom Yakovenko
Ответ Flow market Victor Mercedes
Он новый Сульшер, забивает только с замен
Есть свои.
Агенты раздувают хайп в надежде выбить новый контракт.
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Любезный Коссутий
зачем этот хроник нужен? 4 года в Барсе, и ни одного полноценного сезона. 97 игр, за 4 года, во всех турнирах 🤷‍♂️. второй Марсиаль получится - не будет вылезать из лазаретов
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bress10
С его травматичностью только в АПЛ и идти
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kaviknat
Ответ Южанин78
Помню в кризисный момент Барсы, МЮ предлагали 150 млн за него и я тогда писал, что надо продавать потому что при всем его таланте, это всего лишь один игрок, даже не предвидя эти травмы его и проблемы с попаданием в состав. Меня тогда чуть не заговорили, что, дескать, это единственное белое пятно сейчас в Барсе. Сейчас думаю максимум 60-70 млн дадут.
"белое пятно"? Я еще посмотрел. Не похоже
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Artyom Yakovenko
Опять разгоняется хайп вокруг него. У МЮ вингеров топовых и перспективных полный вагон. Зачем Фати ?
Он новый Сульшер, забивает только с замен
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Flow market Victor Mercedes
Кто даст 60-70 я лично приеду за свой счёт и упакую его)
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red hikkikomori
Бред, насчёт МЮ так точно, писали на днях что Тен Хага смущает травматичность Осимхена при выборе нападающего, а травмирующийся гораздо серьезнее и чаще Фати его не смущает, это ещё не говоря о том что в МЮ куча вингеров
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Артемий Дмитриев
Не надо втюхивать в англию свой испанский неликвид, сами мучайтесь со своими Фати и Торресами.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Южанин78
Помню в кризисный момент Барсы, МЮ предлагали 150 млн за него и я тогда писал, что надо продавать потому что при всем его таланте, это всего лишь один игрок, даже не предвидя эти травмы его и проблемы с попаданием в состав. Меня тогда чуть не заговорили, что, дескать, это единственное белое пятно сейчас в Барсе. Сейчас думаю максимум 60-70 млн дадут.
Если верить в сказки, то по максимуму – не 150 млн, а 150 млрд.
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Maksat Akymbekov
Ливерпуль тоже интересуется? А вместо кого? 😀
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Joker17
И для чего он нужен МЮ? На флангах и так народа хватает, нужен ЦФ.
Ощущение, что это его агент утки запускает.
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Южанин78
Помню в кризисный момент Барсы, МЮ предлагали 150 млн за него и я тогда писал, что надо продавать потому что при всем его таланте, это всего лишь один игрок, даже не предвидя эти травмы его и проблемы с попаданием в состав. Меня тогда чуть не заговорили, что, дескать, это единственное белое пятно сейчас в Барсе. Сейчас думаю максимум 60-70 млн дадут.
+6
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DolJun
сыпануть лапорте пригоршню монет он и рад будет отдать)
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Сергей Посохов
Ответ Дмитрий Яруллин
Он тут то не играет , а в апл как будет играть ? Там более силовой футбол и по ногам лупят в разы больше )
Играть будет в лазарете. Хотя не смешно чел как окс в ливере игру две играет потом в лазарет на 3-4 месяца. Ну в апл если хочет то зп надо сокращать в 2-3 раза, а там если нормально пойдет без травм то и поднять можно. Хотя и Кейта такой же.
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Gasan4ik
Фати прекрасный вингер с хорошей скоростью и дриблингом, но у нас есть свои «Фати» в разы лучше, нам бы центр форварда…
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Artyom Yakovenko
Опять разгоняется хайп вокруг него.
У МЮ вингеров топовых и перспективных полный вагон.
Зачем Фати ?
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Дмитрий Яруллин
Он тут то не играет , а в апл как будет играть ? Там более силовой футбол и по ногам лупят в разы больше )
+8
-3
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Роман Цуркану
Да, Пожалуйста. И брата его Ферана пусть забирают!
+8
-2
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