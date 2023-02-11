Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Таавун, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 17 февраля
В пятницу, 17 февраля, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Таавун в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
- Игра пройдет на стадионе Mrsool Park.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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