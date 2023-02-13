Спаллетти сравнил Кварацхелию с Салахом: «Он хорошо чувствует себя в дриблинге, нежно относится к мячу. У Хвичи большое будущее»

рассказал, кого ему напоминает .

«Кварацхелия – действительно тот, кто хорошо чувствует себя при дриблинге, нежно относится к мячу, к финтам, которым так сложно противостоять.

Один из таких парней, у которых есть такие качества в узких пространствах и в точном завершении атак, – . Он не чувствует давления.

Хвича – тихий парень, это видно. У него большое будущее», – сказал тренер « » о вингере своей команды.

В 18 матчах Серии А грузинский футболист забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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