Спаллетти сравнил Кварацхелию с Салахом: «Он хорошо чувствует себя в дриблинге, нежно относится к мячу. У Хвичи большое будущее»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Мохамед Салах Хвича Кварацхелия Футбол

Лучано Спаллетти рассказал, кого ему напоминает Хвича Кварацхелия.

«Кварацхелия – действительно тот, кто хорошо чувствует себя при дриблинге, нежно относится к мячу, к финтам, которым так сложно противостоять.

Один из таких парней, у которых есть такие качества в узких пространствах и в точном завершении атак, – Мо Салах. Он не чувствует давления.

Хвича – тихий парень, это видно. У него большое будущее», – сказал тренер «Наполи» о вингере своей команды.

В 18 матчах Серии А грузинский футболист забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Богдан Агафонов
Ответ Кирилл Голивец
У Лучано чуйка на таких игроков. До сих пор помню Мансини из Ромы и его финты.
И какую же карьеру построил Мансини?
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Назар Игорь
Такие игроки собирают полные трибуны. Наполи всегда славился своими звëздами. Марадона, Дзофф, Каннаваро, Дзола, Гамшик, Инсиньи. Возможно и Хвича станет легендой, если жадные до талантов британцы не сделают Лаурентису предложение от которого невозможно отказаться.
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Андрей Хенто
Ответ Гамарджоба Генацвале
Разрывает Серию А в своем первом же сезоне и скорее всего станет чемпионом Италии в 22 года. Потрясающе.
И самое главное, что сделает это на ведущих ролях, вернёт скудетто спустя более, чем 30 лет в Неаполь - это дорогого стоит.
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ubAA
Челси учись у Наполи, как собирать команду и раскрывать таланты, а то понакупали всяких мудриков и довольные проваливаются все глубже, скоро вылетят в Чемпионшип 😁😁😁
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Гамарджоба Генацвале
Разрывает Серию А в своем первом же сезоне и скорее всего станет чемпионом Италии в 22 года. Потрясающе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
У Лучано чуйка на таких игроков. До сих пор помню Мансини из Ромы и его финты.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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