Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за общение на русском языке»
Гендиректор «Шинника» сообщил о причинах драки игроков команды с футболистами «Миная».
«С учетом того, что это все передвигалось с первого этажа на наш этаж, где наша команда находилась, – это сразу говорит о том, что не мы к ним пришли, а они к нам пришли.
Соответственно, в конфликте участвовало 8 наших игроков и 25 игроков украинской команды.
Поэтому все получилось потому, что наши футболисты заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за то, что он говорит на нашем русском родном языке», – сказал Сергей Кулаков.
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