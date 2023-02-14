Гендиректор «Шинника» о драке с «Минаем»: «Заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за общение на русском языке»

Теги Чемпионат Украины по футболу Первая лига Шинник Минай Сергей Кулаков Футбол

Гендиректор «Шинника» сообщил о причинах драки игроков команды с футболистами «Миная».

«С учетом того, что это все передвигалось с первого этажа на наш этаж, где наша команда находилась, – это сразу говорит о том, что не мы к ним пришли, а они к нам пришли.

Соответственно, в конфликте участвовало 8 наших игроков и 25 игроков украинской команды.

Поэтому все получилось потому, что наши футболисты заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за то, что он говорит на нашем русском родном языке», – сказал Сергей Кулаков.

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38 комментариев

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Макс Шева
Они домогаются ,что наши будут щимить этот хутор без роду и племени толпой. ПолуВенгры ,полумадяры.Даже язык не чисто украинский ,а крижопыль какой- то.
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Влад Путман
Ребята операторы Стугны говорят на русском, ребята из Кракена говорят на русском, да половина бойцов ВСУ на русском говорит. А тут россиянина за русский избили. Путаются в показаниях шинники.
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Александр Медушев
Ответ Tvorog
Пользователи спортса деградировали до уровня соевых животных, спешите видеть.
Давно уже. Тут тщательная селекция
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Cavalleria
25 игроков украинской команды в лифте распяли российского мальчика в трусиках. Причем все 25 были в наколках со свастикой и размахивали флагами "азова". Да, а еще у всех игроков украинской команды были обнаружены визитки Яроша и портреты Бандеры))
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Wasilij Petrow
Вот бы и представить в полицию заверенную справку о повреждении. Однако обе стороны сообщили об инциденте СМИ, но не копам. И понятно почему.
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haymaker
Ответ fedorbazaykin
Короче обе версии неправильны, он просто блевал на русском языке
В туалете лифта
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Russ Ivan
Это они в лифтах сильны, а на фронте двухсотят своих 7-10 к 1 нашему...
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Алексей Никитин
Ответ Ярик01
В обычном. Если скажешь, что в Динамо Киев разговаривают на украинском - буду ржать.
Нет не скажу. Но официальные мероприятия, соц. сети они демонстративно пишут/говорят на украинском, даже русские, как например Малиновский, Мудрик и так далее.
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Данила Вишневский
Ответ Ковид 07.10.52
Что-то стали путаться в показаниях, футболист говорил, что вчера вечером в лифте нашего били. а этот. что сегодня....или это два одинаковых случая...
Так два дня били без остановки))
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Гусейн Магомедрасулов
Ну только недавно по Вестям смотрел репортаж, вроде на русском разговаривали два игрока этого клуба.
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Месси из Сибири
Ответ Amalfitano
Ага. Особенно в команде из Закарпатья.)) Там вообще все цитируют Пушкина и Блока.))
А ты знаешь о том, что население Закарпатья - русины, к украинству имеют мало какое отношение
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Tvorog
Пользователи спортса деградировали до уровня соевых животных, спешите видеть.
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Кеша
Ответ Sinister Kid
Как отчаянно цепляется Шинник за инфоповод. 250 украинцев против 3 ярославцев и бухого парня в трусах.
Как же ты за Спартак то болеешь? Тебя свои еще не побили ? Или ты у телевизора ?
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Ярик01
Ответ Amalfitano
Ага. Особенно в команде из Закарпатья.)) Там вообще все цитируют Пушкина и Блока.))
Команда из Закарпатья формируется также как и любая другая - собирая футболистов со всей страны. А учитывая куда более развитые футбольные школы Киева и Донецка, понятно какие там основные языковые группы.
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Yaroslav Telin
Ответ deadjoker
В украинских источниках напишут что 1 игрок Миная победил 37 российских игроков :))
Такого не пишут, хорошая попытка)))
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Pigmalion
Ответ Ярик01
Ну конечно, за 80% украинских игроков на родном русском говорят, а прилетело россиянину за его русский язык )
Ну как будто первый раз живешь. Если быдло решило докопаться, оно может докопаться абсолютно до всего.
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deadjoker
В украинских источниках напишут что 1 игрок Миная победил 37 российских игроков :))
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haymaker
О! И тут русскоговорящих притесняют!
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Кеша
Ответ Алексей Никитин
ахах. вы в каком мире живете?
Это зомби
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-1
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fedorbazaykin
Короче обе версии неправильны, он просто блевал на русском языке
+4
-2
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Ярик01
Ответ Алексей Никитин
ахах. вы в каком мире живете?
В обычном. Если скажешь, что в Динамо Киев разговаривают на украинском - буду ржать.
+2
0
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Товарищ Наркотик
Какая мерзость всё-таки. И те, и те
0
-4
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Amalfitano
Ответ Ярик01
Ну конечно, за 80% украинских игроков на родном русском говорят, а прилетело россиянину за его русский язык )
Ага. Особенно в команде из Закарпатья.)) Там вообще все цитируют Пушкина и Блока.))
+2
-2
0
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Ковид 07.10.52
Что-то стали путаться в показаниях, футболист говорил, что вчера вечером в лифте нашего били. а этот. что сегодня....или это два одинаковых случая...
+6
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Виктор Ш.
Ответ Ярик01
Ну конечно, за 80% украинских игроков на родном русском говорят, а прилетело россиянину за его русский язык )
Там западное село было от габона, так что ничего удивительного в озвученной версии нет
+4
-11
-7
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