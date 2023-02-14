Экс-депутат Рады Олейник о драке «Шинника» и «Миная»: «Не видел стран, где заставляли бы петь чужой гимн и выкрикивать фашистские лозунги. Это призывы Бандеры – а он подельник Гитлера»

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия Первая лига Шинник Политика Минай Футбол

Экс-депутат Верховной рады Украины отреагировал на драку «Шинника» и «Миная» в отеле.

Защитник ярославской команды Артем Семейкин рассказал, что «услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России», после чего «вкинулся в толпу просто».

Также сообщалось, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн.

«Чистый фашизм. Потому что вот эти все кричалки, навязывание кому-то пения тех или иных песен, тем более если это гимн, – это просто шовинизм чистой воды.

Я не видел тех стран, где кого-то заставляли бы петь гимн чужой страны, а тем более выкрикивать не просто оскорбительные, а именно фашистские призывы.

Потому что это призывы Степана Бандеры – «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть врагам» и так далее. А Степан Бандера – это все-таки подельник Гитлера и фашистов Германии», – отметил Владимир Олейник, исполнявший функции народного депутата Украины до 2014 года.

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9 комментариев

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Кеша
Олейник в точку . Наследники бандеровцев встали на Украине в полный рост и 80’% нормального населения закошмарили с помощью англосаксов
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BigPapa
Ответ dеvid
Вы сказочный …..
Ваше двуличие поражает! Сталин с Гитлером в десна два года перед войной бились а злодей Бандера!
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Iuasamotu
Россиян нельзя допускать на международные соревнованиям, ибо там к "фашистам" примкнут не только украинцы, а и литовцы, эстонцы, чехи и вишенка на торте - поляки.
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fatei4
Чем больше полоумных депутатов и ботов налетает на тему и отрабатывает одну и ту же версию тем больше начинаешь сомневаться в правдивости
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Los Galácticos
Ответ dеvid
Вы сказочный …..
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BigPapa
Ответ dеvid
Вы сказочный …..
Сотрудничал значит подельник!
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Алексей Тарлыков
Истории все интереснее и интереснее
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dеvid
Ответ BigPapa
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Вы сказочный …..
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BigPapa
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Aleksandr Danilov
Точнее эксперт программы Соловьева, сидящий в Москве за деньги гос каналов
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igls54
Ключевое слово - экс-депутат
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