Экс-депутат Рады Олейник о драке «Шинника» и «Миная»: «Не видел стран, где заставляли бы петь чужой гимн и выкрикивать фашистские лозунги. Это призывы Бандеры – а он подельник Гитлера»

Экс-депутат Верховной рады Украины отреагировал на драку «Шинника» и «Миная» в отеле.

Защитник ярославской команды Артем Семейкин рассказал, что «услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России», после чего «вкинулся в толпу просто».

Также сообщалось, что конфликт начался вечером 13 февраля, когда несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн.

«Чистый фашизм. Потому что вот эти все кричалки, навязывание кому-то пения тех или иных песен, тем более если это гимн, – это просто шовинизм чистой воды.

Я не видел тех стран, где кого-то заставляли бы петь гимн чужой страны, а тем более выкрикивать не просто оскорбительные, а именно фашистские призывы.

Потому что это призывы Степана Бандеры – «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть врагам» и так далее. А Степан Бандера – это все-таки подельник Гитлера и фашистов Германии», – отметил Владимир Олейник, исполнявший функции народного депутата Украины до 2014 года.

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