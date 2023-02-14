Генконсульство РФ в Анталье о драке «Шинника» и «Миная»: «Инцидент спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. Медпомощь россиянам не понадобилась»

Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало драку « » и « » в отеле.

«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.

После возникшей потасовки вызвали наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка.

В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт признали исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались», – сообщили в генеральном консульстве.

Ранее сообщалось, что игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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