Генконсульство РФ в Анталье о драке «Шинника» и «Миная»: «Инцидент спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. Медпомощь россиянам не понадобилась»
Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало драку «Шинника» и «Миная» в отеле.
«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.
После возникшей потасовки вызвали наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка.
В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт признали исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались», – сообщили в генеральном консульстве.
Ранее сообщалось, что игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
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Не обращались, ибо решили замять. Тамошняя полиция нашла бы что предъявить и нашим и вашим
"нациский лозунг." ?
Какой п.. вам это рассказал по ТВ?
А СЛАВА России!, ну или Слава КПСС! Как в совке на каждом заводе лепили?
Или Героям не Слава?
И да, первый канал меньше смотри