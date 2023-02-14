Генконсульство РФ в Анталье о драке «Шинника» и «Миная»: «Инцидент спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. Медпомощь россиянам не понадобилась»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Первая лига Шинник Политика Р-Спорт Минай Футбол

Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало драку «Шинника» и «Миная» в отеле.

«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны.

После возникшей потасовки вызвали наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка.

В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт признали исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались», – сообщили в генеральном консульстве.

Ранее сообщалось, что игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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59 комментариев

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Гарун Алиев
Ответ Stivi M.D.
А если не смотришь, почему говоришь точно по их методичкам? Слава Украине - лозунг, направленный на украинскую самостоятельность и самодостаточность. Он не был направлен против чего-то конкретно, поэтому лозунг считается не только антисоветским, но и антипольским, и антинемецким, то есть против всех, кто пытался их подчинить - это очевидно. Но пропаганда замусорила тебе мозг, что он нацистский
Какая разница против кого он направлен на словах если по факту украинские националисты воевали против всех кроме Вермахта?))
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Stivi M.D.
Ответ Гарун Алиев
Те кто его использовали либо служили полицаями в карательных батальонах СС,либо воевали против Красной Армии не вступая при этом в стычки с Вермахтом,какая при этом разница нацисты они или националисты?))
Не вижу в этом ничего зашкварного
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Stivi M.D.
Ответ Гарун Алиев
Ну те кто использовали лозунг «Слава Украине» запомнились только тем что убивали поляков,евреев и красноармейцев,не я же в этом виноват.А передачи с пропагандистским мусором типа Шеина или Соловьева я вообще не смотрю
А если не смотришь, почему говоришь точно по их методичкам? Слава Украине - лозунг, направленный на украинскую самостоятельность и самодостаточность. Он не был направлен против чего-то конкретно, поэтому лозунг считается не только антисоветским, но и антипольским, и антинемецким, то есть против всех, кто пытался их подчинить - это очевидно. Но пропаганда замусорила тебе мозг, что он нацистский
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yesp
Ответ Гарун Алиев
Если бы когда то под лозунгом Viva la France вырезали деревни на территории СССР то да,можно было бы по морде съездить
Сколько деревень на территории России пострадало под "Слава Украине" до 24 февраля 2022?
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ks-1993
Ответ Игорь Ф,
"В начале своего выступления украинский президент поприветствовал присутствующих в зале Европарламента лозунгом "Слава Украине!". В ответ глава государства услышал "Героям Слава!" президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента." "нациский лозунг." ? Какой п.. вам это рассказал по ТВ? А СЛАВА России!, ну или Слава КПСС! Как в совке на каждом заводе лепили? Или Героям не Слава?
советую глянуть плакаты и транспаранты времён оккупации фашисткой усср и что кричали мрази Петлюровцы.
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Wasilij Petrow
Помощь точно понадобилась, об этом говорят все источники.
Не обращались, ибо решили замять. Тамошняя полиция нашла бы что предъявить и нашим и вашим
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Гарун Алиев
Ответ Stivi M.D.
Он националистический, а не нацистский. Разницу по смыслу можешь загуглить
Те кто его использовали либо служили полицаями в карательных батальонах СС,либо воевали против Красной Армии не вступая при этом в стычки с Вермахтом,какая при этом разница нацисты они или националисты?))
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Игорь Ф,
Ответ ks-1993
это нациский лозунг. Плакаты времён оккупации усср в помощь.
"В начале своего выступления украинский президент поприветствовал присутствующих в зале Европарламента лозунгом "Слава Украине!". В ответ глава государства услышал "Героям Слава!" президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента."

"нациский лозунг." ?
Какой п.. вам это рассказал по ТВ?
А СЛАВА России!, ну или Слава КПСС! Как в совке на каждом заводе лепили?
Или Героям не Слава?
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Гарун Алиев
Ответ Stivi M.D.
Ага, высокоинтеллектуальный ногомячер именно про деревни СССР первым делом и вспомнил🤡🤡🤡 И да, первый канал меньше смотри
Ну те кто использовали лозунг «Слава Украине» запомнились только тем что убивали поляков,евреев и красноармейцев,не я же в этом виноват.А передачи с пропагандистским мусором типа Шеина или Соловьева я вообще не смотрю
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Stivi M.D.
Ответ ks-1993
это нациский лозунг. Плакаты времён оккупации усср в помощь.
Он националистический, а не нацистский. Разницу по смыслу можешь загуглить
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Stivi M.D.
Ответ Гарун Алиев
Если бы когда то под лозунгом Viva la France вырезали деревни на территории СССР то да,можно было бы по морде съездить
Ага, высокоинтеллектуальный ногомячер именно про деревни СССР первым делом и вспомнил🤡🤡🤡
И да, первый канал меньше смотри
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-2
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beavers
Скоро во всех учебниках по истории «Битва при Royal Seginus»
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ks-1993
Ответ Narek Sargsyan
ну после интервью игрока Шинника уже ясно что по мнению игроков Шинника можно начать бить других людей если они кричат Слава скажем своей стране, по их логике и интеллекту если французкие игроки кричали бы Viva La France, то можно было их начать бить
это нациский лозунг. Плакаты времён оккупации усср в помощь.
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Yaroslav Vasin
Ответ Ivan Balashov
Медведтрезвитель
Официальная должность личного председателя совета капельниц .
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Pb-SE
Ответ Гарун Алиев
Если бы когда то под лозунгом Viva la France вырезали деревни на территории СССР то да,можно было бы по морде съездить
Деревни на территории СССР вырезали под лозунгом "Слава Сталину".
+3
-1
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Pb-SE
Ответ Саша Пушкин
Забавный факт: cлово Медвытрезвитель очень созвучно c фамилией чиновника одной страны, которому судя по его постам в Телеге, не помешал бы визит туда.
Он вам не алкаш.
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jwbmwbqvih
Ответ Narek Sargsyan
ну и что, они не какой закон не нарушают и это не причина устраивать драку, если бы греческая команда на этом этаже пришла бы и кричала Слава Греции их тоже нужно быть да ?
Нарек,ты что нарек что ли? Тебе про мясо,ты про рыбу. Напиши что-нибудь обидное и успокойся. Между странами конфликт идёт вооруженный,а одна сторона приходит в корпус другой стороны и начинает криками провоцировать её. Не важно,пьяные они или трезвые. Важно,что люди пришли в другой корпус и начали провоцировать. Там все спортсмены,со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там один пошел,другие пойдут за ним,хотя бы для того что б проконтролировать все,ну а если какая-то толкотня началась,уже все,там куча мала будет. И да,если бы у нас с Грецией был конфликт и они кричали Слава Греции(а у этого выражения есть история и в ней ни капли доброго нет),их то же нужно бить. Читай что тебе пишут,пожалуйста.
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Pb-SE
Интересно, если бы Кокорин и Мамаев избили стулом украинского депутата, какая бы была официальная версия?
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Иван Новиков
Вот же 5 дней назад Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле https://www.sports.ru/football/1114881843-forvard-shaxtera-sikan-v-otvet-na-vykrik-slava-rossii-nanes-cherepno-m.html
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Дмитрий Калашников
Там у игрока Олега Данченко сердце остановилось, его еле спасли, а вы всё про Шинник!
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Павел Мельников
Ответ eao79rus
Занятно, что в реальной жизни визитка Яроша как раз была и лежала она в кармане у одного из убитых украинских боевиков, тот хранил её как сувенир. Это уже давным давно не секрет
И дальше что должно было произойти? Мемом она стала из-за того, как лайфньюс это раздул. Тот только рад был, стал их партиями печатать.
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Ivan Balashov
Ответ Саша Пушкин
Забавный факт: cлово Медвытрезвитель очень созвучно c фамилией чиновника одной страны, которому судя по его постам в Телеге, не помешал бы визит туда.
Медведтрезвитель
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0
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vladosthebest
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Группа молодых бухих людей" Вполне себе подходит под описание футболистов, даже абстрагироваться не надо🙂
Или футболисты не люди!?
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Chernoy
Как всегда в общем. Есть конфликт. Конфликт замяли. Дальше две версии, выбирай какая по душе. Никто версию отеля или полиции не то, что не спросит, но и слушать не станет.
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eao79rus
Ответ Красный чай
А визитку яроша уже нашли?
Занятно, что в реальной жизни визитка Яроша как раз была и лежала она в кармане у одного из убитых украинских боевиков, тот хранил её как сувенир. Это уже давным давно не секрет
+6
-5
+1
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