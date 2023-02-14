Валуев о драке «Шинника» и «Миная»: «Последствие намеренной провокации и способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований»

Теги Николай Валуев Чемпионат Украины по футболу УЕФА ФИФА Первая лига Шинник Государственная дума Политика Минай Футбол

Депутат Николай Валуев считает драку «Шинника» и «Миная» специально спровоцированной.

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами – это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований.

Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы», – заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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25 комментариев

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GeneralM
Когда один русский во славу отечества бросается на толпу, то он 100% на кочерге.
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Саша Пушкин
Ответ savik-A.M.
По факту избили граждан России
Песков: "Побитые футболисты Шинника были уволены из граждан России две недели назад до этого гнусного и позорного для всей страны эпизода!"
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SerGa
Вот речь не мальчика, а депутата госдумы…
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savik-A.M.
Ответ deadjoker
Подралась команда ФНЛ с командой какой-то деревни, а инфоповод раздули до уровня Пескова и Депутатов.
По факту избили граждан России
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Batt Monner
Почему всех любителей сво так корежит, что их не пускают на соревнования? Это ведь вы выбрали конфликтовать с западным миром, это ведь вы угрожаете Польше и Прибалтике. Любишь кататься - люби и саночки возить
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Ярик01
Ответ Дядя Гор
Евсеев мог один против 5ти выйти.
Если бы не заснул пораньше упившись
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Дядя Гор
Ответ Красный чай
Обычная бытовая драка, но чую скоро раздуют так, что тут будут замешаны все ведущие спецслужбы мира.
Говорят,что зачинщик драки проходил службу в Вагнер и кадровый офицер ГРУ с позывным Мячик
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otchim kaloeda
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий удален модератором
Как раз,это нацисткий лозунг..Слава У..
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Дядя Гор
Евсеев мог один против 5ти выйти.
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Фанат Ференцвароша
О какой провокации идёт речь? Игроков Шинника поставили в какой то тупик, или что? Игроки Шинника сами признались, что сами начали драку!
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atomio
Ответ Аталанта расправила плечи
Кажется я уже знаю главную тему для политических ток-шоу на федеральных каналах в ближайшие пару дней.
редактор «Есть тема!» отобьет годовую премию
+4
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Саша Пушкин
Ответ deadjoker
Подралась команда ФНЛ с командой какой-то деревни, а инфоповод раздули до уровня Пескова и Депутатов.
Даже сыграй сегодня ПСЖ и Бавария со счетом 7:7 едва ли это приблизится по эпичности к драке в Турции.
Не повезло этому матчу случиться в эпохальный для всего рунета день.
+4
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Гусейн Магомедрасулов
Даю лудоманам наводку. Ставьте на Шинник в ФНЛ, скоро спонсоров и госфинансирование
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Iuasamotu
Коля истину глаголит, ибо этот инцидент показал насколько может быть опасным для российских спортсменов участие в международных соревнованиях. Поэтому российских спортсменов не нужно пускать на чемпионаты мира, Европы и Олимпиады, ради их же безопасности.
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Ковид 07.10.52
И этот тип вылез...простую драку прилепить к мировой политике - это высокий уровень членов думы...
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NoWar
Чем больше об этой мелкой драчке будут говорить высокопоставленные чиновники в России, тем больше будут знать об этом в мире. И новость эта естественным путем обрастет немыслимыми слухами и домыслами (и совсем не в пользу России) и тогда уж точно УЕФА с ФИФа добавят санкций российскому футболу.
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0
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Фут.Боль
Меня с 2006 года уже начали провоцировать, - добавил Валуев. Охранника подослали к жене.
+8
0
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Аталанта расправила плечи
Кажется я уже знаю главную тему для политических ток-шоу на федеральных каналах в ближайшие пару дней.
+7
0
+7
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Ебздрогыч
Коля-депутат с футболистами в отеле бухал? Или любое происшествие априори является провокацией против России?
+1
-4
-3
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Iuasamotu
Коля истину глаголит, ибо этот инцидент показал насколько может быть опасным для российских спортсменов участие в международных соревнованиях. Поэтому российских спортсменов не нужно пускать на чемпионаты мира, Европы и Олимпиады, ради их же безопасности.
+3
-6
-3
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Дядя Богдан
Интернет не анонимен
0
0
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Sevuska
Если бы Валуев был с Шинником , то ни один бы рагуль ни до кого бы не докопался 😎
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Sinister Kid
Это Шинник. Его и в России знают единицы.
+12
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ждём мнение Терюшкова
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Красный чай
Обычная бытовая драка, но чую скоро раздуют так, что тут будут замешаны все ведущие спецслужбы мира.
+14
-2
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