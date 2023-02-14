Валуев о драке «Шинника» и «Миная»: «Последствие намеренной провокации и способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований»

Депутат Николай Валуев считает драку « » и « » специально спровоцированной.

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами – это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований.

Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы», – заявил первый заместитель председателя комитета думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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