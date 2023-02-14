Валуев о драке «Шинника» и «Миная»: «Последствие намеренной провокации и способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований»
Депутат Николай Валуев считает драку «Шинника» и «Миная» специально спровоцированной.
«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами – это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований.
Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы», – заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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