Гюндоган об «Арсенале»: «Лучшая команда Англии этого сезона. Это будет один из самых сложных матчей «Сити» за последние годы»

поделился ожиданиями от матча против « ».

«Скорее всего, это будет один из наших самых сложных матчей за последние годы – против очень сильного «Арсенала» с очень похожим стилем игры, с отличным тренером и великолепной командой.

После этой победы [над «Астон Виллой»], я думаю, мы готовы продолжить в среду.

Мы сыграем против лучшей команды Англии этого сезона, так что это будет топ-матч. С нетерпением ждем футбола высочайшего уровня», – сказал полузащитник « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!