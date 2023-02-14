Гюндоган об «Арсенале»: «Лучшая команда Англии этого сезона. Это будет один из самых сложных матчей «Сити» за последние годы»
Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».
«Скорее всего, это будет один из наших самых сложных матчей за последние годы – против очень сильного «Арсенала» с очень похожим стилем игры, с отличным тренером и великолепной командой.
После этой победы [над «Астон Виллой»], я думаю, мы готовы продолжить в среду.
Мы сыграем против лучшей команды Англии этого сезона, так что это будет топ-матч. С нетерпением ждем футбола высочайшего уровня», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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