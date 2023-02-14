Гюндоган об «Арсенале»: «Лучшая команда Англии этого сезона. Это будет один из самых сложных матчей «Сити» за последние годы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«Скорее всего, это будет один из наших самых сложных матчей за последние годы – против очень сильного «Арсенала» с очень похожим стилем игры, с отличным тренером и великолепной командой.

После этой победы [над «Астон Виллой»], я думаю, мы готовы продолжить в среду.

Мы сыграем против лучшей команды Англии этого сезона, так что это будет топ-матч. С нетерпением ждем футбола высочайшего уровня», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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7 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Gornostaev
Это будет самый сложный матч в "истории" МС вообще... Готовтесь, голубые, пушка заряжена!..
Сильное заявление
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Ман Сити
С ливером, то было все понятно, их всегда тянули судьи против Сити, как не сыграй. А тут будет сложный именно матч.
+4
-3
+1
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llolishe
Ответ Gornostaev
Это будет самый сложный матч в "истории" МС вообще... Готовтесь, голубые, пушка заряжена!..
Матч с Мидлсбро был сложнее)Ведь там еще был трушный Манчеста Сити
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Gornostaev
Это будет самый сложный матч в "истории" МС вообще... Готовтесь, голубые, пушка заряжена!..
0
-2
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DolJun
мне показалось или он только что назвал арсенал копией копии?
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CriminalJoint62
Пеп судорожно набирает Мансуру, того судью сняли с ВАР
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cektor
Сити на опыте.
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