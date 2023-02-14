Рио Фердинанд: «Арсенал» трясет, как писающую холодной ночью собаку. Нужен очень серьезный командный разговор»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил «Арсенал» с дрожащим псом.
«Канониры» перед матчем с «Манчестер Сити», назначенным на 15 февраля, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.
«Как дела у «Арсенала»?
Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьезный командный разговор.
Вас трясет, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», – сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.
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Вообще гнать пора этих манковских деревях с телевидения: Фердинанда, Кина, Невила. игроками были деревянными, стали такими же деревянными экспертами.