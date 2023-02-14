Рио Фердинанд: «Арсенал» трясет, как писающую холодной ночью собаку. Нужен очень серьезный командный разговор»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил «Арсенал» с дрожащим псом.

«Канониры» перед матчем с «Манчестер Сити», назначенным на 15 февраля, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Как дела у «Арсенала»?

Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьезный командный разговор.

Вас трясет, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», – сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Ответ Ман Сити
Тебе откуда знать-то? Обычный спад, который случается со всеми, у Сити тоже был спад, после ЧМ. Вообще гнать пора этих манковских деревях с телевидения: Фердинанда, Кина, Невила. игроками были деревянными, стали такими же деревянными экспертами.
Невилл эт вообще что-то. Что тренер, что эксперт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
алекс голудин
Кого трясёт? В каждом матче играют от себя. Ну да результаты разные, но может кто-то прибил их к штрафной? Чё за ересь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ WelcomeBackPURE
Арсеналу очень везло, что в этом году ведущие клубы лихорадит, но впереди много матчей и если топы наберут ход, то будет очень сложно арсеналу. Матч с Сити покажет очень много всего.
Да не сказать что Сити прям лихорадит. Даже в текущем графике ~82 наберет. А Арсенал сможет набрать хотя бы 80?
Когда обскакали рыбака по итогу было 86
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Niko [Ars]
так вот чем занялся Рио после окончания карьеры - смотрит на писающих собак по ночам 😁
Причём, именно холодным ночам☝🏿
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
серьезный разговор там был у пепа. наверняка команда сплотилась вокруг нынешних событий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ну Рио эксперт во всяких этих темах. А если взять то, что в момент первого прихода ранальда в мю. Рио любил называть его колхозником и тд и смеяться с этого. А ранальда тогда действительно был похож на селюка. То Фердинанд любит смотреть как ссыт собака и смеяться с этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ Озил, озю и буду озить
Сложно назвать спадом отрезок, где не были хуже МС в кубке полусоставом, проиграли традиционно неудобному Эвертону и упустили 2 очка из-за судей с Брентфордом (тоже неудобным соперником, к слову)
Очевидно что спад, но не глубокий. Спадом можно назвать даже если команда играет хорошо, но не реализуются моменты, да и той легкости уже нет. Спады бывают у всех, главное во время спада потерять минимум очков, те команды и становятся чемпионамию
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Это даже не конец чемпионата. А за 5 туров вообще с подкошенными ногами будут?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Озил, озю и буду озить
Ответ Ман Сити
Тебе откуда знать-то? Обычный спад, который случается со всеми, у Сити тоже был спад, после ЧМ. Вообще гнать пора этих манковских деревях с телевидения: Фердинанда, Кина, Невила. игроками были деревянными, стали такими же деревянными экспертами.
Сложно назвать спадом отрезок, где не были хуже МС в кубке полусоставом, проиграли традиционно неудобному Эвертону и упустили 2 очка из-за судей с Брентфордом (тоже неудобным соперником, к слову)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
Вот бы Рио комментики на спортсе писал. Было бы круто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Озил, озю и буду озить
Ответ WelcomeBackPURE
Арсеналу очень везло, что в этом году ведущие клубы лихорадит, но впереди много матчей и если топы наберут ход, то будет очень сложно арсеналу. Матч с Сити покажет очень много всего.
"Конкурентов лихорадит" - так можно любой чемпионат охарактеризовать. Вот только "лихорадит" - это часть гонки вооружений, которую некоторые не вывозят. Футбольный турнир - это не только игра на поле 11 на 11, но и соревнование физподготовки, менеджмента и адаптации к меняющимся обстоятельствам
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Костяшкин
Газзаев кивнул
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Тебе откуда знать-то? Обычный спад, который случается со всеми, у Сити тоже был спад, после ЧМ.
Вообще гнать пора этих манковских деревях с телевидения: Фердинанда, Кина, Невила. игроками были деревянными, стали такими же деревянными экспертами.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Арсеналу очень везло, что в этом году ведущие клубы лихорадит, но впереди много матчей и если топы наберут ход, то будет очень сложно арсеналу. Матч с Сити покажет очень много всего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
так вот чем занялся Рио после окончания карьеры - смотрит на писающих собак по ночам 😁
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Английские эксперты в погоне за МатчТв
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Озил, озю и буду озить
А ведь только недавно адекватным был...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий