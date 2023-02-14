Рио Фердинанд: «Арсенал» трясет, как писающую холодной ночью собаку. Нужен очень серьезный командный разговор»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» сравнил « » с дрожащим псом.

«Канониры» перед матчем с « », назначенным на 15 февраля, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Как дела у «Арсенала»?

Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьезный командный разговор.

Вас трясет, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», – сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

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