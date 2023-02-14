«У «Арсенала» был 8-очковый отрыв пару недель назад, а теперь «Сити» с чемпионским опытом может выйти на 1-е место. Это серьезное психологическое испытание». Пети о матче лидеров АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Футбол

Экс-хавбек Эммануэль Пети оценил состояние «Арсенала» перед игрой с «Манчестер Сити».

«Арсенал» лишился былого импульса, а некоторые футболисты выглядят уставшими, как Мартинелли и Эдегор. Нкетиа перестал эффективно действовать у ворот соперника. Но главное – это коллективные проблемы. Против «Брентфорда» «Арсенал» играл неплохо, но не так, как прежде. И в матче с «Эвертоном» он был не на прежнем уровне в плане как физического состояния, так и психологического.

Игрокам нелегко. Еще пару недель назад у «Арсенала» был восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити», а теперь «Ман Сити» в случае победы может выйти на первое место в лиге. Это будет серьезное психологическое испытание для «Арсенала».

Нельзя всегда играть на одном и том же уровне, но спад настал в неподходящий момент. Можно почувствовать давление, «Ман Сити» дышит прямо в спину, при этом обладая чемпионским опытом», – сказал Пети.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Все зависит от Артеты, спад есть, но можно как-то попытаться вдохновить игроков. У некоторых из них есть чемпионский опыт. По крайней мере этот сезон интересный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Ответ Rhett Butler
Как бы не тривиально это звучало, но это скорее всего будет матч за первое место в АПЛ, если Арс проиграет, они морально уже не вывезут сезон, ничья поставит в гонке "троеточие", победа думаю поставит точку в этом вопросе...
Впереди ещё игр в АПЛ вагон и куча тележек - кто ровнее пройдет дистанцию, тот и чемпион. Сити играет в ЛЧ, Арсенал тоже в еврокубках.
И к тому же ещё есть Юнайтед, который сейчас тоже набрал ход. Вот это интрига - не то что наша Газпром лига.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Ответ Армен Онфрой
У каждого чемпиона бывают такие моменты в сезоне, когда пару игр не везет, Арсенал добьется успеха в матче с Ман сити, и все снова начнут кричать, какие они классные и т п и т д. Бесит..
Это спорт - когда ты побеждаешь - тебя возносят до небес; проиграл тебя втоптали в грязь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
У Арсенала сейчас явный спад, но так и закаляется чемпионский дух - если пройдут испытания, то станут чемпионами.
В любом случае - до нового года был суперотрезок от канониров!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dagerd
Ответ Ллб
Сказки адептов АПЛ. Не знаю ни одного человека из нейтральных болел ( а это минимум человек тридцать) , которые сегодня, выберут регулярку АПЛ вместо плей-офф ЛЧ с вывеской ПСЖ-Бавария. Если такие и есть, то их мизер и они вряд ли являются истинными поклонниками футбола
парень, ты обделался.
какие ещё 30 человек))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ rigobersong
Когда видишь как Холанд отдает пенальти партнеру и радуется больше, чем своему голу, тогда понимаешь, что Пеп в команде держит прекрасную атмосферу, в то время как спортс придумывает байки о распаде:)
Ригобер
Ну ведь можешь а адекватным быть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Только самые безумные оптимисты были убеждены, что к середине сезона, по классике, не будет спада. Наш Арсенал близок к потере первой строчки, но это не повод унывать. Команда молодая, есть куда расти. На данный момент Сити и МЮ очевидно сильнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veles3101
МЮ отодвинет Арсенал со второго места. О первом даже и думать не стоит.Арсенал просто не вывезет. Да держались на фарте, да неплохо пошло поначалу. Хотя если с Сити снимут очки, то может с МЮ поборятся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ инок
Очень хочу, что-бы Арсенал победил и Сити и в АПЛ. Они заслужили это своей игрой.
А если словят разгром, тогда перестанут заслуживать или нет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
Как бы не тривиально это звучало, но это скорее всего будет матч за первое место в АПЛ, если Арс проиграет, они морально уже не вывезут сезон, ничья поставит в гонке "троеточие", победа думаю поставит точку в этом вопросе...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
Ответ zarik18
Ммм, оскорбления
Констатация… еще ничего не выиграли, а гонору то…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zarik18
Ответ nobrainnopain
Комментарий удален модератором
Ммм, оскорбления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
Ответ zarik18
Лучше трястись на первом месте, чем на десятом
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zarik18
Ответ nobrainnopain
В холодную лондонскую ночь канониры трясутся
Лучше трястись на первом месте, чем на десятом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
В холодную лондонскую ночь канониры трясутся
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ллб
Ответ Niko [Ars]
так арсенал-сити завтра играют лол или всё равно все, кто может подрубить эйс стрим, по-твоему будут смотреть дортмунд - Челси))?
Ок’ , тогда имеют место быть компромиссы у болельщиков. Мне почему-то казалось , что они ( Арсенал- Сити) сегодня играют . Вчера тут на сайте , в матч-центре, так висело расписание.
Я даже немного расстроился, что из-за этой накладки не смогу посмотреть Арсенал - Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Очень хочу, что-бы Арсенал победил и Сити и в АПЛ.
Они заслужили это своей игрой.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Ответ Ллб
Сказки адептов АПЛ. Не знаю ни одного человека из нейтральных болел ( а это минимум человек тридцать) , которые сегодня, выберут регулярку АПЛ вместо плей-офф ЛЧ с вывеской ПСЖ-Бавария. Если такие и есть, то их мизер и они вряд ли являются истинными поклонниками футбола
так арсенал-сити завтра играют лол
или всё равно все, кто может подрубить эйс стрим, по-твоему будут смотреть дортмунд - Челси))?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ллб
Ответ Niko [Ars]
это будет тот самый редкий день, когда многие нейтральные болельщики выберут не смотреть матчи ЛЧ в пользу этой игры
Сказки адептов АПЛ.
Не знаю ни одного человека из нейтральных болел ( а это минимум человек тридцать) , которые сегодня, выберут регулярку АПЛ вместо плей-офф ЛЧ с вывеской ПСЖ-Бавария.
Если такие и есть, то их мизер и они вряд ли являются истинными поклонниками футбола
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Когда видишь как Холанд отдает пенальти партнеру и радуется больше, чем своему голу, тогда понимаешь, что Пеп в команде держит прекрасную атмосферу, в то время как спортс придумывает байки о распаде:)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Армен Онфрой
У каждого чемпиона бывают такие моменты в сезоне, когда пару игр не везет, Арсенал добьется успеха в матче с Ман сити, и все снова начнут кричать, какие они классные и т п и т д. Бесит..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Не дадут Сити догнать Арсенал🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
это будет тот самый редкий день, когда многие нейтральные болельщики выберут не смотреть матчи ЛЧ в пользу этой игры
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий