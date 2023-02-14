«У «Арсенала» был 8-очковый отрыв пару недель назад, а теперь «Сити» с чемпионским опытом может выйти на 1-е место. Это серьезное психологическое испытание». Пети о матче лидеров АПЛ

Экс-хавбек Эммануэль Пети оценил состояние « » перед игрой с « ».

«Арсенал» лишился былого импульса, а некоторые футболисты выглядят уставшими, как Мартинелли и Эдегор. Нкетиа перестал эффективно действовать у ворот соперника. Но главное – это коллективные проблемы. Против «Брентфорда» «Арсенал» играл неплохо, но не так, как прежде. И в матче с «Эвертоном» он был не на прежнем уровне в плане как физического состояния, так и психологического.

Игрокам нелегко. Еще пару недель назад у «Арсенала» был восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити», а теперь «Ман Сити» в случае победы может выйти на первое место в лиге. Это будет серьезное психологическое испытание для «Арсенала».

Нельзя всегда играть на одном и том же уровне, но спад настал в неподходящий момент. Можно почувствовать давление, «Ман Сити» дышит прямо в спину, при этом обладая чемпионским опытом», – сказал Пети.

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