«У «Арсенала» был 8-очковый отрыв пару недель назад, а теперь «Сити» с чемпионским опытом может выйти на 1-е место. Это серьезное психологическое испытание». Пети о матче лидеров АПЛ
Экс-хавбек Эммануэль Пети оценил состояние «Арсенала» перед игрой с «Манчестер Сити».
«Арсенал» лишился былого импульса, а некоторые футболисты выглядят уставшими, как Мартинелли и Эдегор. Нкетиа перестал эффективно действовать у ворот соперника. Но главное – это коллективные проблемы. Против «Брентфорда» «Арсенал» играл неплохо, но не так, как прежде. И в матче с «Эвертоном» он был не на прежнем уровне в плане как физического состояния, так и психологического.
Игрокам нелегко. Еще пару недель назад у «Арсенала» был восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити», а теперь «Ман Сити» в случае победы может выйти на первое место в лиге. Это будет серьезное психологическое испытание для «Арсенала».
Нельзя всегда играть на одном и том же уровне, но спад настал в неподходящий момент. Можно почувствовать давление, «Ман Сити» дышит прямо в спину, при этом обладая чемпионским опытом», – сказал Пети.
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И к тому же ещё есть Юнайтед, который сейчас тоже набрал ход. Вот это интрига - не то что наша Газпром лига.
В любом случае - до нового года был суперотрезок от канониров!!!
какие ещё 30 человек))
Ну ведь можешь а адекватным быть
Я даже немного расстроился, что из-за этой накладки не смогу посмотреть Арсенал - Сити
Они заслужили это своей игрой.
или всё равно все, кто может подрубить эйс стрим, по-твоему будут смотреть дортмунд - Челси))?
Не знаю ни одного человека из нейтральных болел ( а это минимум человек тридцать) , которые сегодня, выберут регулярку АПЛ вместо плей-офф ЛЧ с вывеской ПСЖ-Бавария.
Если такие и есть, то их мизер и они вряд ли являются истинными поклонниками футбола