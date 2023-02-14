Осинькин о детском футболе: «Беспокоит монополия 7-8 академий. В большинстве городов нет условий для занятий, приходится уезжать. А в Голландии ни в одной деревне ребенок не потеряет в образовании»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о проблемах детского футбола.

«Говорить, что если бы у всех тренеров были выше зарплаты, то наш футбол бы стал лучше, тоже нельзя. Нам надо решать очень много комплексных вопросов. Да, тренеру трудно прокормить семью, если он работает только футбольным тренером в школе. Это тяжело, не все готовы быть фанатами дела и работать за миску супа – у них же тоже есть дети.

Мы должны научиться работать лучше, нам надо выстроить систему подготовки. У нас страна с очень сложным климатом для игры в футбол. Нужно искать пути решения, чтобы восполнить нехватку футбольных полей умением работать, идеально выстроить систему соревнований.

Меня беспокоит тот факт, что семь-восемь академий России монополизировали весь рынок. Это не очень хорошо, я с этим столкнулся.

Самое лучшее воспитание в жизни ребенку могут дать только родители. И чем раньше академии забирают ребенка у родителей – тем хуже для его воспитания. Родители же не просто учат говорить «спасибо» или «до свидания». Ребенок учится проецировать жизнь родителей на свой дальнейший жизненный путь. Ребенок умеет брать лучшее от мамы с папой, в нем это заложено.

Вытаскивая мальчика из дома в 11, 12, 13 лет, ты нарушаешь естественный процесс. Ребята не готовы к жизни, когда с ними рядом только воспитатели и тренеры.

Тренер никогда не заменит родителей. Он может дать ребенку путь в профессию, знания, но родители должны быть на своем месте. Но в большинстве городов нет качественных условий для занятий, нет качественных педагогов – ребятам приходится уезжать.

Я ездил в «Витесс», там построено все так, что ни в одной голландской деревне ребенок не потеряет в образовании. Затем, в 15-16 лет, ребенок переедет, возможно, в академию «Аякса». И будет жить там не в интернате, а в какой-нибудь семье, где к нему будут относиться индивидуально.

Это большая разница. Мы тоже должны готовить детей к жизни», – сказал Осинькин.

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