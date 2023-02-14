Осинькин о детском футболе: «Беспокоит монополия 7-8 академий. В большинстве городов нет условий для занятий, приходится уезжать. А в Голландии ни в одной деревне ребенок не потеряет в образовании»

Теги Крылья Советов высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия детский футбол Игорь Осинькин Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о проблемах детского футбола.

«Говорить, что если бы у всех тренеров были выше зарплаты, то наш футбол бы стал лучше, тоже нельзя. Нам надо решать очень много комплексных вопросов. Да, тренеру трудно прокормить семью, если он работает только футбольным тренером в школе. Это тяжело, не все готовы быть фанатами дела и работать за миску супа – у них же тоже есть дети.

Мы должны научиться работать лучше, нам надо выстроить систему подготовки. У нас страна с очень сложным климатом для игры в футбол. Нужно искать пути решения, чтобы восполнить нехватку футбольных полей умением работать, идеально выстроить систему соревнований.

Меня беспокоит тот факт, что семь-восемь академий России монополизировали весь рынок. Это не очень хорошо, я с этим столкнулся.

Самое лучшее воспитание в жизни ребенку могут дать только родители. И чем раньше академии забирают ребенка у родителей – тем хуже для его воспитания. Родители же не просто учат говорить «спасибо» или «до свидания». Ребенок учится проецировать жизнь родителей на свой дальнейший жизненный путь. Ребенок умеет брать лучшее от мамы с папой, в нем это заложено.

Вытаскивая мальчика из дома в 11, 12, 13 лет, ты нарушаешь естественный процесс. Ребята не готовы к жизни, когда с ними рядом только воспитатели и тренеры.

Тренер никогда не заменит родителей. Он может дать ребенку путь в профессию, знания, но родители должны быть на своем месте. Но в большинстве городов нет качественных условий для занятий, нет качественных педагогов – ребятам приходится уезжать.

Я ездил в «Витесс», там построено все так, что ни в одной голландской деревне ребенок не потеряет в образовании. Затем, в 15-16 лет, ребенок переедет, возможно, в академию «Аякса». И будет жить там не в интернате, а в какой-нибудь семье, где к нему будут относиться индивидуально.

Это большая разница. Мы тоже должны готовить детей к жизни», – сказал Осинькин.

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17 комментариев

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Ярик01
- Игорь Осинькин: «В России так принято: чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла»
- ни в одной голландской деревне ребенок не потеряет в образовании.

Ты определись, или жить в вечных трудностях полезно, или на Европу кивай
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OldRedWhite
Ответ Saint Blond
Комментарий удален модератором
Да именно, а не родители № 1 и № 2 !
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Amalfitano
Ответ Alex_msk
Это же тоже часть развития спорта. Нужно хорошо продавать идею занятия футболом.
Одни сплошные тосты. Нужно, надо, хотелось бы ... И кто на этот раз виноват? Опять власти? Просто нужно любить игру. Вот и всё. Мне и моим друзьям в детстве никто ничего не продавал и не пропагандировал. Мне просто нравилось играть. И вообще, как ты предлагаешь продавать футбол 7--8-ми летним детям? В этом возрасте ты ребёнку не можешь объяснить полезность поедание фруктов и овощей, не то что продажа идеи игры в футбол.
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Saint Blond
Ответ OldRedWhite
Не потерялся … Но стал ЛГБТ и БЛМ ! Не надо нам этого такой ценой !
Комментарий удален
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xfwd8bd8m4
Ответ Alex_msk
Вот видите. И есть ли вообще развитие в этих ДЮСШ?
Ну если из этих ДЮСШ забирают в академии , то какое то развитие есть, правда сами ДЮСШ не могут потом конкурировать
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OldRedWhite
Не потерялся …
Но стал ЛГБТ и БЛМ !
Не надо нам этого такой ценой !
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Ковид 07.10.52
Как же такие типы надоели...должны, надо...вот в загнивающем западе...а в это время Ларин сидит в тюрьме...
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Alex_msk
Ответ xfwd8bd8m4
Ну я перечислил именно академии, а так куча ДЮСШ - Спартак Нальчик , Рамзан, Машук, Волгарь и т д, но конечно полей не хватает, зарплаты тренеров низкие , не знаю как в других ну наш получает 25 тыс примерно , инвентарь ограничен
Вот видите. И есть ли вообще развитие в этих ДЮСШ?
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xfwd8bd8m4
Ответ Alex_msk
Я в Турции езжу на машине по почти всему побережью. Чуть ли не в каждой маленькой деревушке не просто поле, а стадион. Вы перечислили крайне мало академий на такие огромные просторы. Тем более что надо ещё где-то пылесосить, нужен массовый спорт тоже. А едешь на поезде в Краснодар из мин вод по пути одни полузаброшенные поля подсолнухов
Ну я перечислил именно академии, а так куча ДЮСШ - Спартак Нальчик , Рамзан, Машук, Волгарь и т д, но конечно полей не хватает, зарплаты тренеров низкие , не знаю как в других ну наш получает 25 тыс примерно , инвентарь ограничен
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TiNO
Ответ Alex_msk
Я вообще не понимаю, почему у нас на юге нет сильных академий кроме Краснодара. Футбол ещё и мощный социальный лифт. Да и учитывая местные традиции в производстве всякого самогона на Кубани, спорт прям точно не помешает
у Алании своя академия несколько лет назад появилась, и достаточно неплохая, нужно время
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Alex_msk
Ответ xfwd8bd8m4
Краснодар стоит особняком . Но есть академия Чайки которая в прошлом году выиграла первенство ЮФЛ 2007 г.р, академия Ростова, академия Алании , филиал Динамо Москва в Махачкале. Все эти академии пылесосят игроков по всему Югу, правда их самих пылесосит Москва. У меня сын занимается футболом, из их состава за последние 2 гола ушли - 1 игрок в ЦСКА, двое в других академиях Москвы , 2 в академии Алании. Итого 5 человек основного состава!
Я в Турции езжу на машине по почти всему побережью. Чуть ли не в каждой маленькой деревушке не просто поле, а стадион.
Вы перечислили крайне мало академий на такие огромные просторы. Тем более что надо ещё где-то пылесосить, нужен массовый спорт тоже. А едешь на поезде в Краснодар из мин вод по пути одни полузаброшенные поля подсолнухов
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Alex_msk
Ответ Amalfitano
Если дети не играют в футбол откуда возьмутся сильные академии? Ты пройдись по улицам южного города весной. Никто не играет в футбол на городских коробках.
Это же тоже часть развития спорта. Нужно хорошо продавать идею занятия футболом.
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xfwd8bd8m4
Ответ Alex_msk
Я вообще не понимаю, почему у нас на юге нет сильных академий кроме Краснодара. Футбол ещё и мощный социальный лифт. Да и учитывая местные традиции в производстве всякого самогона на Кубани, спорт прям точно не помешает
Краснодар стоит особняком . Но есть академия Чайки которая в прошлом году выиграла первенство ЮФЛ 2007 г.р, академия Ростова, академия Алании , филиал Динамо Москва в Махачкале. Все эти академии пылесосят игроков по всему Югу, правда их самих пылесосит Москва. У меня сын занимается футболом, из их состава за последние 2 гола ушли - 1 игрок в ЦСКА, двое в других академиях Москвы , 2 в академии Алании. Итого 5 человек основного состава!
+3
0
+3
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Amalfitano
Ответ Alex_msk
Я вообще не понимаю, почему у нас на юге нет сильных академий кроме Краснодара. Футбол ещё и мощный социальный лифт. Да и учитывая местные традиции в производстве всякого самогона на Кубани, спорт прям точно не помешает
Если дети не играют в футбол откуда возьмутся сильные академии? Ты пройдись по улицам южного города весной. Никто не играет в футбол на городских коробках.
+2
-1
+1
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Amalfitano
Да это давно очевидные вещи, но мы никак не можем их решить. Вместо того чтобы построить 10 Чертаново и академий Коноплёва по всей стране мы ушли в узко профильную историю. Клубные академии. Но нашим клубам тоже надо понимать, если развиваем региональные футбольные центры профессиональные клубы полностью должны лишится бюджетных вливаний.
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0
0
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Sinister Kid
Осинькин же с утра рассказывал, что надо затянуть пояса и потерпеть и всё будет.
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-2
-2
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Alex_msk
Я вообще не понимаю, почему у нас на юге нет сильных академий кроме Краснодара. Футбол ещё и мощный социальный лифт. Да и учитывая местные традиции в производстве всякого самогона на Кубани, спорт прям точно не помешает
+5
-1
+4
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sancho81
Мечты, мечты. У нас свой путь.
+3
-2
+1
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