«Волга» о поле перед матчем с «Зенитом»: «Трава растет, но не как летом. Агроном говорит, что все идет по плану»

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Пресс-атташе «Волги» рассказал о состоянии газона в преддверии домашнего матча с «Зенитом».

Игра состоится 25 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

– В каком же состоянии находится поле?

– В том, которое и могло быть на данный момент. Подогрев работает с 9 января. Трава растет, но не как летом. Есть влага, но это нормальный процесс. Агроном говорит, что все идет по плану.

– В клубе рассчитывают на положительный итог?

– Мы на это очень искренне рассчитываем. Играть в Ульяновске – это твердая позиция. Для города – это праздник. Мы в Кубке России проходили не для того, чтобы потом с такими командами играть не в нашем городе. Будем делать все до последнего, чтобы получилось сыграть для наших болельщиков.

– Вариант сыграть в Санкт-Петербурге не рассматривается?

– Нам предлагали, но мы отказались. У нас есть два резервных стадиона. Есть требования и регламенты, которые нужно соблюдать. В случае чего нам готовы пойти навстречу «Акрон» и «Нефтехимик» со своими стадионами, – сказал Олег Савинов.

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4 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Ответ Гендальф серый
Главное чтобы в день матча у Заремы не было этих дней
🤣🤣🤣
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Victor NT
Гражданская Оборона - Всё Идёт По Плану
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Саша Пушкин
У этого агронома отличное чувство юмора.
Не исключено, что ему именно профессия помогает поддерживать это хорошее настроение.
Но как бы после этих слов агронома не заставили писать в баночку, заподозрив в дурном.
+1
-1
0
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Гендальф серый
Главное чтобы в день матча у Заремы не было этих дней
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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