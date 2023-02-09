«Волга» о поле перед матчем с «Зенитом»: «Трава растет, но не как летом. Агроном говорит, что все идет по плану»

Пресс-атташе « » рассказал о состоянии газона в преддверии домашнего матча с « ».

Игра состоится 25 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

– В каком же состоянии находится поле?

– В том, которое и могло быть на данный момент. Подогрев работает с 9 января. Трава растет, но не как летом. Есть влага, но это нормальный процесс. Агроном говорит, что все идет по плану.

– В клубе рассчитывают на положительный итог?

– Мы на это очень искренне рассчитываем. Играть в Ульяновске – это твердая позиция. Для города – это праздник. Мы в Кубке России проходили не для того, чтобы потом с такими командами играть не в нашем городе. Будем делать все до последнего, чтобы получилось сыграть для наших болельщиков.

– Вариант сыграть в Санкт-Петербурге не рассматривается?

– Нам предлагали, но мы отказались. У нас есть два резервных стадиона. Есть требования и регламенты, которые нужно соблюдать. В случае чего нам готовы пойти навстречу «Акрон» и «Нефтехимик» со своими стадионами, – сказал Олег Савинов.

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