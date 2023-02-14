Олег Иванов о завершении карьеры: «Реально тяжело. Спиться можно, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?»

высказался о возможной жизни после окончания карьеры.

Сейчас 36-летний полузащитник выступает за казанский « », в который перешел летом 2022 года.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».

По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – сказал Иванов.

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