Олег Иванов о завершении карьеры: «Реально тяжело. Спиться можно, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?»

Теги Рубин Павел Погребняк Олег Иванов премьер-лига Россия Первая лига алкоголь и спорт Футбол

Олег Иванов высказался о возможной жизни после окончания карьеры.

Сейчас 36-летний полузащитник выступает за казанский «Рубин», в который перешел летом 2022 года.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».

По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – сказал Иванов.

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21 комментарий

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Каба
Ответ Владислав Харламов
Устройся на завод, в чем проблема? А сейчас вообще есть некоторые возможности, которые принесут море эмоций. Зарплата, конечно, не как у футболистов, но по российским меркам тоже очень хорошая. Главное, домой потом вернуться
как будто так просто и легко устроиться на завод
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Владислав Харламов
Ответ Анри Карлайл
Давно на заводе трудишься? Как там?
Трудился в молодости. В целом, неплохо. Одевают и кормят бесплатно, зарплату не задерживают, коллектив приятный
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MishaFCZ
Ответ Владислав Харламов
Устройся на завод, в чем проблема? А сейчас вообще есть некоторые возможности, которые принесут море эмоций. Зарплата, конечно, не как у футболистов, но по российским меркам тоже очень хорошая. Главное, домой потом вернуться
Легко говорить устройся на завод.
Зачем ему на завод если у него и так бабок куча.
А вот по душе что то вполне можно найти.
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Ape1sin
всем нужны эмоции, но никто не хочет заниматься детьми в школах. Только потом рассказывают, да что у нас там детсктй футбол никакой, тренеров нет...Гарик Денисов только с детей щас гоняет и ли кто-то ещё?
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Матвей Суицидин
можно пойти учиться, наверняка хотелось чем-то заняться кроме футбола. неужели не было увлечений никаких.
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Виктор Чесноков
Сначала прочел как "Олег Иванович ... спиться можно!"
Как-то органично легло
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Гульнур Наурзалиева
Завершить спортивную карьеру это как на пенсию выйти. Тяжело только несколько месяцев. А потом кайф. И понимаешь, что это лучшее время в жизни, даже лучше детсада.
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Bojco Drocic
Ответ Владислав Харламов
Устройся на завод, в чем проблема? А сейчас вообще есть некоторые возможности, которые принесут море эмоций. Зарплата, конечно, не как у футболистов, но по российским меркам тоже очень хорошая. Главное, домой потом вернуться
зачем футболисту на завод?? глупости пишите.
Можно идти в тренеры. тренируй для начала детишек, передавай опыт, получай эмоции, кайфуй)
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Tigo_Volchara93
Ответ Анри Карлайл
Типичный комментатор на спортсе. Если нечего сказать по существу , надо хрюкнуть
В смысле нечего сказать ?
У тебя проблемы со зрением ?
Ты не видишь что я написал ?
Может к акулисту сходить, или к психиатору лучше
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WelcomeBackPURE
Путешествовать, ходить в зал, заниматься ребенком, пойти на курсы какие - либо, а он сразу …спиться
+1
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Циник Петербургский
Кто-нибудь, подскажите сабжу, что существуют книги ;)
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Yndestad
СкиллБокс - освой профессию тестировщика)))
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Simplicissimus
Отвел сына в школу. Доспал. Встал, сварил кофе, неспеша распил в тишине или за неторопливым разговором с женой. Привел себя в порядок и поехали на пляж/каток/шоппинг/гулять/курсы стояния на миде в доте/выставку кошек. Или никуда не поехали, лежишь батонишься, хаваешь чибсы, смотришь кино сериалы, играешь в комп хоть в соло гамесы, хоть раков онлайн гоняешь А еще можно книжку прочитать. Можно даже написать. Можно тиктоки снимать шутки ради, прикола для. Потом время с ребенком провести, уроки ему помочь сделать, поговорить о том, что для него важно. А на ночь глядя сказать: сына-корзина, вот твоя тетя Йоба/баба Срака/няня Муняня, с тобой посидит пару часиков, а мы с твоей мамой по делам уехали. И рвануть в караоке.
Многим бы твои проблемы, Олеж.
+7
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Анри Карлайл
Ответ Tigo_Volchara93
Типичный футболист/паспортист. Если нечем заняться, нужно пить
Типичный комментатор на спортсе.
Если нечего сказать по существу , надо хрюкнуть
+5
-9
-4
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Анри Карлайл
Ответ Владислав Харламов
Устройся на завод, в чем проблема? А сейчас вообще есть некоторые возможности, которые принесут море эмоций. Зарплата, конечно, не как у футболистов, но по российским меркам тоже очень хорошая. Главное, домой потом вернуться
Давно на заводе трудишься? Как там?
+3
-7
-4
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SadlerRG
Проблема на самом деле большого масштаба. Огромному количеству людей НУЖНО, чтобы их "извне" кто-то и или что-то занимал(-о). Телек, дети, работа. Как только они остаются наедине с собой и своим свободным временем, то всё, ступор. Они не понимают и не знают что с этим делать - ни собственных желаний, ни мыслей, ни увлечений. Пусто внутри без внешних раздражителей. А ведь сейчас в разы больше возможностей интересно провести время, чем было, скажем, у наших родителей.
+6
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Любитель побеждать
Обычное нежелание учиться новому.
0
-1
-1
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ЕгориЙ
Езжай по регионам, ищи таланты, на которых еще не обратили внимание. Или они в такой глуши, что ни один селекционер туда не поедет.
+2
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Никому_никабельный
Почему сразу спиться? А не ожиреть например или ещё что-то
+15
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Tigo_Volchara93
Типичный футболист/паспортист.
Если нечем заняться, нужно пить
+20
-10
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Владислав Харламов
Устройся на завод, в чем проблема? А сейчас вообще есть некоторые возможности, которые принесут море эмоций. Зарплата, конечно, не как у футболистов, но по российским меркам тоже очень хорошая. Главное, домой потом вернуться
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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