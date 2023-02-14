Олег Иванов о завершении карьеры: «Реально тяжело. Спиться можно, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?»
Олег Иванов высказался о возможной жизни после окончания карьеры.
Сейчас 36-летний полузащитник выступает за казанский «Рубин», в который перешел летом 2022 года.
«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего».
По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», – сказал Иванов.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Зачем ему на завод если у него и так бабок куча.
А вот по душе что то вполне можно найти.
Как-то органично легло
Можно идти в тренеры. тренируй для начала детишек, передавай опыт, получай эмоции, кайфуй)
У тебя проблемы со зрением ?
Ты не видишь что я написал ?
Может к акулисту сходить, или к психиатору лучше
Многим бы твои проблемы, Олеж.
Если нечего сказать по существу , надо хрюкнуть
Если нечем заняться, нужно пить