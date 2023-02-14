Клопп одержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» – в 414-м матче

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп рекорды Билл Шенкли Боб Пэйсли Футбол

Юрген Клопп одержал 250-ю победу во главе «Ливерпуля».

«Красные» обыграли «Эвертон» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

Немецкий тренер одержал 250-ю победу в 414-м матче в клубе (процент побед – 60,4).

Это лучший результат среди всех тренеров мерсисайдцев, достигших этой отметки. Боб Пэйсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли – в 472-й, Том Уотсон – в 539-й.

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3 комментария

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Black Phoenix
И что, это до сих пор повод для кричалки #КЛОПП_АУТ?

Если руководство Ливерпуля упустит Клоппа столь глупым образом - это будет величайшей ошибкой в истории клуба, и началом конца.
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Sardor Abdujalilov
Говорили клоп аут типо
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Юрий Кечко
Всмысле ? Местные эксперты нарекли уже физруком, давай те ка там перепроверьте данные
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+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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