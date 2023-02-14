Клопп одержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» – в 414-м матче
Юрген Клопп одержал 250-ю победу во главе «Ливерпуля».
«Красные» обыграли «Эвертон» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.
Немецкий тренер одержал 250-ю победу в 414-м матче в клубе (процент побед – 60,4).
Это лучший результат среди всех тренеров мерсисайдцев, достигших этой отметки. Боб Пэйсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли – в 472-й, Том Уотсон – в 539-й.
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Если руководство Ливерпуля упустит Клоппа столь глупым образом - это будет величайшей ошибкой в истории клуба, и началом конца.