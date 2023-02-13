Малком о драке «Зенита» со «Спартаком»: «Это антифутбол, мне стыдно. Но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Малком Чемпионат.com Футбол

Малком высказался о драке в матче против «Спартака». 

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним.

А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт.

Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», – сказал полузащитник «Зенита». 

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19 комментариев

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Хамыч
Пройдёт наверное год , а в комментария всякие Винтербурны и Дмитрии 9779 будут ныть по поводу не удаления Промеса ... адекватности если нет - то хоть бы по стыдились....
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Валерий Питерский
Ответ Пользователь Huawei
Больше всех должен был получать родригао, как зачинщик драки, чуть поменьше Шамар, за то, что не сдержался(хотя его понять можно), остальным по матчу хватило бы.
Должен всем голландец. Но, мы не гордые - поедет дубль. И хватит об этом.
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Пользователь Huawei
Больше всех должен был получать родригао, как зачинщик драки, чуть поменьше Шамар, за то, что не сдержался(хотя его понять можно), остальным по матчу хватило бы.
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Ковид 07.10.52
но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч...
Вот это по принципам жизни типов из одного города...твори, что хочешь и все должно быть безнаказанно...потом появляется вседозволенность и т.д...тьфу...
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Валерий Питерский
Ответ Павел Ермаков
Хватит уже хлюпать.
Хватит хлопать, надо уже занимать первое место. Ты чо?
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Валерий Питерский
Ответ Дмитрий9779
Тогда почему решение ЭСК единогласно Промес зачинщик и должен быть удален ,а Григорьянц рассказывает про обещания Москалева? https://www.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Ничего ты не докажешь. 😄
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Валерий Питерский
Ответ Павел Ермаков
Хватит уже хлюпать.
Действительно.. Эта тема набила аскомину. Хорош)
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Evil_Alastar
Ответ oldparakhod
Деточкин конечно виноват, но он не виноват )))
Ну его отстранили на столько же, насколько драчунов Родригао и Шамара🙂🙂
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Дмитрий9779
Ответ Бычара не краснодарский
Выбирали не рандомом, а тех, кто больше всех махал руками и ногами
Тогда почему решение ЭСК единогласно Промес зачинщик и должен быть удален
,а Григорьянц рассказывает про обещания Москалева?
https://www.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
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Бычара не краснодарский
Ответ В Питере Пять
Промесу не привыкать избегать наказаний. Москалёв и ВАР каким-то рандомом выбирали, кого удалять. Но хорошо хоть поровну удалили по 3 человека.
Выбирали не рандомом, а тех, кто больше всех махал руками и ногами
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Дмитрий9779
Ответ В Питере Пять
Промесу не привыкать избегать наказаний. Москалёв и ВАР каким-то рандомом выбирали, кого удалять. Но хорошо хоть поровну удалили по 3 человека.
Москалев и Сухой уже отстранялись от судейства за то что Спартаку подсуживали:
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.

Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR.

«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными
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oldparakhod
Деточкин конечно виноват, но он не виноват )))
+3
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Роман Агеенко
В подтрибунке, где ты угарал со 2м негритенком(без негатива), сожалений че то не видно было
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Павел Ермаков
Хватит уже хлюпать.
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В Питере Пять
Ответ KeriLLo
Неужели из Зенита кто-то высказался адекватно, а то Промес Промес...
Промесу не привыкать избегать наказаний. Москалёв и ВАР каким-то рандомом выбирали, кого удалять. Но хорошо хоть поровну удалили по 3 человека.
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Ебздрогыч
Самое справедливое - это чтобы только спартаковцев дисквалифицировали, правда?
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Ебздрогыч
Историю со «Спартаком» надо скорее забыть, но мы обсуждаем ее уже третий месяц!
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Winterburn
Ответ KeriLLo
Неужели из Зенита кто-то высказался адекватно, а то Промес Промес...
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KeriLLo
Неужели из Зенита кто-то высказался адекватно, а то Промес Промес...
+11
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