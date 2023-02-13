Малком о драке «Зенита» со «Спартаком»: «Это антифутбол, мне стыдно. Но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч»

Малком высказался о драке в матче против « ».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и . Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним.

А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт.

Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», – сказал полузащитник « ».