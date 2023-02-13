Малком о драке «Зенита» со «Спартаком»: «Это антифутбол, мне стыдно. Но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч»
Малком высказался о драке в матче против «Спартака».
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним.
А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт.
Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», – сказал полузащитник «Зенита».
Вот это по принципам жизни типов из одного города...твори, что хочешь и все должно быть безнаказанно...потом появляется вседозволенность и т.д...тьфу...
,а Григорьянц рассказывает про обещания Москалева?
https://www.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.
Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR.
«Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными