Хатебур порвал крестообразные связки. Защитник «Аталанты» прооперирован
Ханс Хатебур повредил крестообразные связки.
Защитник «Аталанты» получил травму в матче 22-го тура Серии А против «Лацио» (2:0) и покинул поле на 63-й минуте. По результатам медицинского обследования у Хатебура выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В понедельник, 13 февраля, защитник перенес операцию в одной из клиник Рима. Сроки восстановления не уточняются.
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