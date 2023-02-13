Хатебур порвал крестообразные связки. Защитник «Аталанты» прооперирован

повредил крестообразные связки.

Защитник «Аталанты» получил травму в матче 22-го тура Серии А против « » (2:0) и покинул поле на 63-й минуте. По результатам медицинского обследования у Хатебура выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В понедельник, 13 февраля, защитник перенес операцию в одной из клиник Рима. Сроки восстановления не уточняются.

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