Где смотреть Барселона – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 февраля
В четверг, 16 февраля, сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – МЮ
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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