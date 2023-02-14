Где смотреть Барселона – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 февраля

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 16 февраля, сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Барселона – МЮ

  • Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Барселона: все новости

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Прогноз на матч Барселона – МЮ

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