Где смотреть Шахтер – Ренн, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 февраля
В четверг, 16 февраля, сыграют Шахтер и Ренн в рамках Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадион Войска Польского».
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шахтер – Ренн
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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