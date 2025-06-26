Два футболиста «Ривер Плейт» удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис убежал в подтрибунное помещение

«Ривер Плейт» получил два удаление в матче против «Интера».

Аргентинская команда уступила со счетом 0:2 в игре третьего тура клубного чемпионата мира.

На 66-й минуте защитник «Ривер Плейт» Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна , стремившегося убежать один на один.

В компенсированное время ко второму тайму также был удален защитник Гонсало Монтьель , получившую вторую желтую карточку.

После финального свистка представители команд устремились в сторону пытавшихся разобраться между собой Маркоса Акуньи и Дензела Думфриса .

Футболисты и тренеры хотели успокоить Акунью, а Думфрис сразу же убежал в подтрибунное помещение.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ривер Плейт».