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  • Два футболиста «Ривер Плейт» удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис убежал в подтрибунное помещение
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Два футболиста «Ривер Плейт» удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис убежал в подтрибунное помещение

«Ривер Плейт» получил два удаление в матче против «Интера».

Аргентинская команда уступила со счетом 0:2 в игре третьего тура клубного чемпионата мира.

На 66-й минуте защитник «Ривер Плейт» Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна, стремившегося убежать один на один.

В компенсированное время ко второму тайму также был удален защитник Гонсало Монтьель, получившую вторую желтую карточку.

После финального свистка представители команд устремились в сторону пытавшихся разобраться между собой Маркоса Акуньи и Дензела Думфриса.

Футболисты и тренеры хотели успокоить Акунью, а Думфрис сразу же убежал в подтрибунное помещение.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ривер Плейт».

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?3444 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoРивер Плейт
logoчемпионат мира среди клубов
logoДензел Думфрис
logoМаркос Акунья
logoЛукас Мартинес Куарта
logoГенрих Мхитарян
logoГонсало Монтьель
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