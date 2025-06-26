Два футболиста «Ривер Плейт» удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис убежал в подтрибунное помещение
«Ривер Плейт» получил два удаление в матче против «Интера».
Аргентинская команда уступила со счетом 0:2 в игре третьего тура клубного чемпионата мира.
На 66-й минуте защитник «Ривер Плейт» Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна, стремившегося убежать один на один.
В компенсированное время ко второму тайму также был удален защитник Гонсало Монтьель, получившую вторую желтую карточку.
После финального свистка представители команд устремились в сторону пытавшихся разобраться между собой Маркоса Акуньи и Дензела Думфриса.
Футболисты и тренеры хотели успокоить Акунью, а Думфрис сразу же убежал в подтрибунное помещение.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ривер Плейт».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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