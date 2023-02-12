Жена Малиновского о том, что мужа назвали русским в трансляции beIN Sports: «Какого хрена? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи»
Жена Руслана Малиновского отреагировала на то, что ее мужа назвали русским.
Украинский полузащитник «Марселя» вчера отыграл весь матч Лиги 1 против «Клермона» (2:0).
На 36-й минуте Руслан пробил со штрафного значительно выше ворот. Комментатор англоязычного канала beIN Sports сказал в эфире: «Бьет русский. Мяч почти долетел до Москвы».
«Какого хрена? Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи. Позор», – написала Роксана Малиновская в инстаграме.
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