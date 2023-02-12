«Герта» Шварца выиграла впервые после 4 поражений с общим счетом 1:13 – разгромила «Гладбах» (4:1)

Теги Герта Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Сандро Шварц Футбол

«Герта» прервала серию поражений в Бундеслиге.

В матче 20-го тура Бундеслиги «Герта» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 4:1, одержав первую победу после возобновления турнира.

Ранее команда под руководством Сандро Шварца проиграла в четырех матчах подряд с общим счетом 1:13, уступив «Бохуму» (1:3), «Вольфсбургу» (0:5), «Униону» (0:2) и «Айнтрахту» (0:3).

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