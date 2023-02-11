Экс-хавбек «Динамо» Сапета покинул «Волгу»

Теги Александр Сапета трансферы Первая лига Волга Ульяновск Футбол

«Волга» объявила об уходе хавбека Александра Сапеты.

Ульяновский клуб и 33-летний игрок приняли совместное решение о прекращении действия контракта.

Сапета перешел в «Волгу» в августе 2022 года, сыграл 9 матчей в Мелбет Первой лиге и провел кубковую игру против «Рубина» (2:1), став автором победного гола.

Подробнее статистика экс-полузащитника «Динамо», «Пари НН» и «Урала» – здесь.

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