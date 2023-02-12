Алиссон: «Ливерпуль» играет на 75-80% от максимума. Верю, что скоро мы все исправим»

Алиссон уверен, что «Ливерпуль» справится с ситуацией, в которой оказался.

«Я думаю, что все понимают ситуацию, каждый из нас должен приложить дополнительные усилия. В матчей [с «Вулверхэмптоном»], как я уже говорил, у нас было несколько хороших моментов, так что можно сказать, что мы играем на 75-80 процентов от того, на что способны.

Мы должны выкладываться больше. Не только с точки зрения футбола, но и в плане спортивного азарта, настроя, поддержки одноклубников, всего, что есть в наших руках. Так мы можем попытаться изменить ситуацию.

Мы понимаем это и собираемся использовать все, что у нас есть в руках, чтобы изменить свое положение. Я верю, что это всего лишь отрезок, и мы скоро все изменим», – сказал вратарь «Ливерпуля».

Напомним, мерсисайдцы идут на 10-м месте в АПЛ.

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