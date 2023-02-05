Алиссон о попадании «Ливерпуля» в ЛЧ: «Мы не в том положении, чтобы думать о конце сезона. Надо выиграть следующий матч»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Алиссон Футбол

Вратарь Алиссон сообщил, что «Ливерпуль» пока не думает о попадании в Лигу чемпионов.

«Нам нужно думать о следующих матчах, о том, что находится в наших руках. Мы не в том положении, чтобы слишком много думать о том, чего мы можем добиться по итогам сезона.

Надо думать о том, как нам улучшить текущее положение и выиграть ближайший матч. Вот и все», – сказал бразилец.

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2 комментария

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liverpool and barcelona fan
Правильно говорит.
По мне шансы Ливерпуля выиграть ЛЧ больше чем финишировать в топ-4.
Скорее всего Ливерпуль финиширует вне топ-6.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Не повезло вам конечно, что Лэмпарда уже нет в Эвертоне
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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