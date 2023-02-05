Алиссон о попадании «Ливерпуля» в ЛЧ: «Мы не в том положении, чтобы думать о конце сезона. Надо выиграть следующий матч»
Вратарь Алиссон сообщил, что «Ливерпуль» пока не думает о попадании в Лигу чемпионов.
«Нам нужно думать о следующих матчах, о том, что находится в наших руках. Мы не в том положении, чтобы слишком много думать о том, чего мы можем добиться по итогам сезона.
Надо думать о том, как нам улучшить текущее положение и выиграть ближайший матч. Вот и все», – сказал бразилец.
По мне шансы Ливерпуля выиграть ЛЧ больше чем финишировать в топ-4.
Скорее всего Ливерпуль финиширует вне топ-6.