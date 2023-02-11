Клубный чемпионат мира. «Реал» сыграет в финале с «Аль-Хилалем», «Фламенго» разыграет 3-е место с «Аль-Ахли»
«Реал» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в финале клубного чемпионата мира.
В матче за третье место «Фламенго» встретится с египетским «Аль-Ахли».
Турнир проходит в Марокко.
Клубный чемпионат мира
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.30, «Stade Prince Moulay Abdallah»
Финал
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.00, «Stade Prince Moulay Abdallah»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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