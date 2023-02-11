Клубный чемпионат мира. «Реал» сыграет в финале с «Аль-Хилалем», «Фламенго» разыграет 3-е место с «Аль-Ахли»

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«Реал» сыграет с саудовским «Аль-Хилалем» в финале клубного чемпионата мира.

В матче за третье место «Фламенго» встретится с египетским «Аль-Ахли».

Турнир проходит в Марокко.

Клубный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Аль-Ахли Египет – Фламенго Бразилия
Дата проведения
11 февраля, 18.30, «Stade Prince Moulay Abdallah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Финал

Реал Мадрид Испания – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Stade Prince Moulay Abdallah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

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10 комментариев

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Harut Hovsepyan
Ответ Великий Алонсо
Не хватает тут Аль-Насра, Криштиану прямо сейчас вышел на пик формы своей карьеры. Смог бы в одиночку затащить против любого клуба мира.
Даже неадекватные мысли можно преподать со вкусом, для этого нужно хотя бы немного поддерживать связь с реальным миром. Чтобы какая-никакая, но доля правды в словах была.

Но ты пишешь про Роналду, который бывало клал Баварии 5 за два матча и говоришь о каком-то пике формы?
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Kyancey
Удачи мадридскому «Реалу»!⚪️🟣 Необходимо официально закрепить звание лучшего клуба мира!💪
p.s. Уважаемые фанаты «Барселоны»! Пожалуйста, оставьте своё 💩💩💩 при себе и не портите никому настроение. Эта ветка, посвещённая КЧМ, к вам никакого отношения не имеет. Ветка ЛЕ будет несколько позже, имейте терпение!☝️
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Spaten
Ростов - Краснодар задаст тон финалу!
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Dottore
Hala Madrid!
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кайыргали Юнусов
Счёт будет Реал 3:1
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-2
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Великий Алонсо
Не хватает тут Аль-Насра, Криштиану прямо сейчас вышел на пик формы своей карьеры. Смог бы в одиночку затащить против любого клуба мира.
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Bashibuzuck
Вперед, Аль-Хиляль✊✊✊
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-2
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Homelender_666
Жду победу Реала. Это трофей придаст команде уверенность на оставшуюся часть сезона. В прошлом сезоне важную роль сыграла победа в Суперкубке Испании. После Реал набрал отличный ход. Так что победа на КЧМ сейчас очень важна для Реала.
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-3
+7
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Ansu Fati
Игроки Фламенго обещали не проигрывать Реалу в КЧМ, они свое слово сдержали))
+16
0
+16
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Anamarija Lampič
"Реалу" успехов и забрать титул клубных чемпионов мира!
+7
-2
+5
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