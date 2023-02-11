Клубный чемпионат мира. «Реал» сыграет в финале с «Аль-Хилалем», «Фламенго» разыграет 3-е место с «Аль-Ахли»

« » сыграет с саудовским « » в финале клубного чемпионата мира.

В матче за третье место « » встретится с египетским «Аль-Ахли».

Турнир проходит в Марокко.

Клубный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!