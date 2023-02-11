Глеб про «Арсенал»: «Должны дотянуть до чемпионства. Сбалансированная и топовая команда»
Экс-хавбек «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы команды выиграть АПЛ-2022/23.
– Если ничего непредвиденного не случится, травмы не полезут, то должны дотянуть до чемпионства. Очень сбалансированная и топовая команда.
– Играет в тот же футбол, что и при вас?
– Думаю, да. Техничный и красивый футбол – как его не любить? – сказал Глеб.
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