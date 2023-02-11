Глеб про «Арсенал»: «Должны дотянуть до чемпионства. Сбалансированная и топовая команда»

Экс-хавбек « » оценил шансы команды выиграть АПЛ-2022/23.

– Если ничего непредвиденного не случится, травмы не полезут, то должны дотянуть до чемпионства. Очень сбалансированная и топовая команда.

– Играет в тот же футбол, что и при вас?

– Думаю, да. Техничный и красивый футбол – как его не любить? – сказал Глеб.

«Арсенал» – «Брентфорд». 1:1 – Тоуни ответил на гол Троссарда. Онлайн-трансляция

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!