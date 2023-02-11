Глеб про «Арсенал»: «Должны дотянуть до чемпионства. Сбалансированная и топовая команда»

Теги Александр Глеб премьер-лига Англия Арсенал Чемпионат.com Футбол

Экс-хавбек «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы команды выиграть АПЛ-2022/23.

– Если ничего непредвиденного не случится, травмы не полезут, то должны дотянуть до чемпионства. Очень сбалансированная и топовая команда.

– Играет в тот же футбол, что и при вас?

– Думаю, да. Техничный и красивый футбол – как его не любить? – сказал Глеб.

«Арсенал» – «Брентфорд». 1:1 – Тоуни ответил на гол Троссарда. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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Ковид 07.10.52
Не дотянут...сорвутся...
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Кирилл Голивец
Ответ #SharkTeam
Ох уж эти "не короли ментальности". А у кого она сильнее в АПЛ?
У Ливерпуля вне кризиса. У Сити бывают матчи типа Виллы и Лестера с голом Компани, но там изначально было всё в их руках. Пеп ни разу не отыгрывал большое отставание в очках за всю карьеру. Как появляется сильный конкурент, начинаются тактические изобретательства. Что во времена поздней Барсы, что в ковидный сезон со странными схемами в ЛЧ на Лион, что сейчас
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#SharkTeam
Ответ Кирилл Голивец
Мне кажется Арсеналу психологически легче будет против Сити с его тактическими играми, чем против Эвертона с сильным вайбом Бернли и Брентфордом, где в цз бывший защитник Бернли. МС не короли ментальности, особенно когда Пеп мудрит в стрессовых ситуациях с тактикой.
Ох уж эти "не короли ментальности". А у кого она сильнее в АПЛ?
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#SharkTeam
Так говорит будто осталось туров 5
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Пако
"Дотянуть до чемпионства" - скромный и неуверенный в силе канониров прогноз. Хотя, больших оснований для особого оптимизма нет, тем более, что в последнем домашнем матче с "Брентфордом" всего лишь ничья 1:1..
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markoolio
Без голов могут дотянуть разве что до места в четверке
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Кирилл Голивец
Мне кажется Арсеналу психологически легче будет против Сити с его тактическими играми, чем против Эвертона с сильным вайбом Бернли и Брентфордом, где в цз бывший защитник Бернли.

МС не короли ментальности, особенно когда Пеп мудрит в стрессовых ситуациях с тактикой.
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LIBerly
Арсенал в этом сезоне максимально сбалансирован, как никогда. Если Сити зависит от настроения Пепа и Холланда, то Арсенал вытягивает даже провальные для тренера матчи
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son min
Должны прочитал как Должуны:)
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