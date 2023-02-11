«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце

рассказал о том, как отдал 7-й номер Криштиану Роналду в « ».

«Перед матчем с «Аль-Таи» (первая игра, на которой присутствовал Криштиану – прим. Sports.ru) атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.

Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.

Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости.

Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?» А как не дать?! Это же ! Таких игроков нужно уважать!

Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт.

Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану

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