«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце
Жалолиддин Машарипов рассказал о том, как отдал 7-й номер Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
«Перед матчем с «Аль-Таи» (первая игра, на которой присутствовал Криштиану – прим. Sports.ru) атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.
Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.
Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости.
Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?» А как не дать?! Это же Криштиану Роналду! Таких игроков нужно уважать!
Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт.
Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.
Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать
«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Квадрадо,Кавани и Машрапов не даст соврать! А также когда то САФ сразу отдал молодого и дерзкого Португальца7 семёрку !
только Рауль не дал но через год Португалец7 вышвырнул его и забрал "семёрку "
Значить и неймар шестёрка если хотел отдать свой номер Месси по вашей логике
Вы позор всего общество
И как же земля носит вас
Здесь многие этим и занимается.
Если честно сказать я не очень то верю что неймар предложил Месси 10 номер зная его эгоизм
Или для вас красата на первом месте?