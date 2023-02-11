«Экс-капитан «Аль-Насра» охотно отдал Роналду повязку. Я отдал семерку – как не дать?! Это же Криштиану, таких игроков нужно уважать». Машарипов о португальце

Теги Криштиану Роналду Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Жалолиддин Машарипов стиль Футбол

Жалолиддин Машарипов рассказал о том, как отдал 7-й номер Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Перед матчем с «Аль-Таи» (первая игра, на которой присутствовал Криштиану – прим. Sports.ru) атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.

Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.

Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости.

Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?» А как не дать?! Это же Криштиану Роналду! Таких игроков нужно уважать!

Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт.

Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова», – рассказал хавбек «Аль-Насра» в монологе для Sports.ru.

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Вот реально как капитану Альнассра Кристине не дать. Аха-аха)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maliw Ali
Они его облизывают , облизывают , а потом будет " Они не соответствуют моему уровню " по этому мы и проиграли , но по контракту продолжат облизывать , ведь с ними играет " Я Легенда" . ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
Ты сейчас серьезно сравнил Неймара и Машарипова? Кто такой Машарипов вообще, если бы не спортс я бы и не знал такого игрока. Вы вообще адекватные? Где Роналду и где Машарипов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
Португалец7 настолько влиятельный и авторитетен что игроки сами отдают "семёрку !"
Квадрадо,Кавани и Машрапов не даст соврать! А также когда то САФ сразу отдал молодого и дерзкого Португальца7 семёрку !
только Рауль не дал но через год Португалец7 вышвырнул его и забрал "семёрку "
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Barsa! bolshe chem klub
требует и отдают потому что шестёрки 🤭😂😂
Это вы так думаете.
Значить и неймар шестёрка если хотел отдать свой номер Месси по вашей логике
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
в этом и ключевая разница
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
Это тот Неймар который сбежал в Париж что бы не быть в тени Месси , или какой-то другой ?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Aziz Kadyrow
А ты?))
Нельзя опускаться на его уровень!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
Кринж это твоя жизненная философия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Коля Питерский
А в ж*пу дашь?
Таким не воспитанным людям как вы не место здесь.
Вы позор всего общество
И как же земля носит вас
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danik 258808
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
так Неймар кент, да и так же топ звезда. разные случаи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ AlainProst
Поэтому Роналду за "Мадрид" в первом сезоне играл под 9, а в игре с Аль-Саддом под 11 ?
Рауль сдулся ещё в 2003 году, кризис Реала в середине нулевых во многом его вина, ещё и бесхребетный капитан
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
Ответ Zidan GOAT
А теперь давай доказывай, что он требовал хоть раз семерку. В Реале требовал? Нет, играл в начале под 9. В МЮ требовал? Нет Сэр Алекс сам настоял, чтобы он взял 7. Лишь бы что то ляпнуть..
В Юве отобрал, в МЮ отобрал, в аль насре тоже отобрал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlainProst
Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
Поэтому Роналду за "Мадрид" в первом сезоне играл под 9, а в игре с Аль-Саддом под 11 ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Mega• Battman
Машарипов молодец. большое уважение тебе. а хейтеры пускай горят от зависти.
Я с вами согласен
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
А теперь давай доказывай, что он требовал хоть раз семерку. В Реале требовал? Нет, играл в начале под 9. В МЮ требовал? Нет Сэр Алекс сам настоял, чтобы он взял 7. Лишь бы что то ляпнуть..
Что вы хотели то ?
Здесь многие этим и занимается.
Если честно сказать я не очень то верю что неймар предложил Месси 10 номер зная его эгоизм
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ atomio
Чел из Пахтакора оказался в АльНасре в свое время. Это чтобы вы понимали уровень игроков верблюжьей лиги и кому там собирается жилистый статку свою фармить 😂😂
Это точно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Los Galácticos
Машарипов теперь самый красивый игрок в Аль-Насре ))
На счёт красивого не знаю но человек он порядочный и честный я проста уверен.
Или для вас красата на первом месте?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Headly
Срочная новость спортсру уронил отварную сосиску!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
"...как не дать?" (с).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ atomio
Чел из Пахтакора оказался в АльНасре в свое время. Это чтобы вы понимали уровень игроков верблюжьей лиги и кому там собирается жилистый статку свою фармить 😂😂
На спортсе вышло 50 новостей о покере Роналду в лиге арабов, хотя он просто повторил достижение Хамдаллы. И так всю карьеру, раздувая любое действие создали искусственное противостояние с Месси.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
А теперь давай доказывай, что он требовал хоть раз семерку. В Реале требовал? Нет, играл в начале под 9. В МЮ требовал? Нет Сэр Алекс сам настоял, чтобы он взял 7. Лишь бы что то ляпнуть..
Кришти выгнал топаря Кавани и отобрал у него номер. Топари Кавани, Игуаин, Манджукич до сих пор могли бы приносить пользу МЮ и Юве, если бы не разрушительный ураган Кришти.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
татьяна
Молодец.Криштиану заслужил уважение.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
"Если сам не отдам, то всё равно заберёт"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий