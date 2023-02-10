Микель Артета: «Арсенал» будет проигрывать. Поражения помогают увидеть реакцию команды. Речь не о том, чтобы быть в зоне комфорта»

сказал, что «Арсенал» извлечет уроки из поражения от «Эвертона».

– Дело не в том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение дает возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды.

– Как справляетесь со стрессом, который возникает в связи с борьбой за титул?

– Я отдаю энергию. Не люблю людей, высасывающих энергию, я люблю отдавать. Мне нравятся люди, которые отдают энергию разными способами. Иногда с помощью языка тела, тона голоса, обнимая людей, ища решения. Никаких оправданий, – сказал тренер « ».

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