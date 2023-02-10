Микель Артета: «Арсенал» будет проигрывать. Поражения помогают увидеть реакцию команды. Речь не о том, чтобы быть в зоне комфорта»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета сказал, что «Арсенал» извлечет уроки из поражения от «Эвертона».

– Дело не в том, чтобы находиться в зоне комфорта. Мы будем проигрывать матчи. Каждое поражение дает возможность взглянуть на другие вещи и увидеть реакцию команды.

– Как справляетесь со стрессом, который возникает в связи с борьбой за титул?

– Я отдаю энергию. Не люблю людей, высасывающих энергию, я люблю отдавать. Мне нравятся люди, которые отдают энергию разными способами. Иногда с помощью языка тела, тона голоса, обнимая людей, ища решения. Никаких оправданий, – сказал тренер «Арсенала».

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5 комментариев

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panda_07
Ответ Troy_nsk
По скорости набора очков Арсенал пока идет даже с небольшим опережением графика непобедимых, на секундочку)
График непобедимых, по набору очков, никогда особо эталоном и не считался :)
Слишком уж много там ничьих было
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инок
Пусть это поражение от Эвертона только усилит Арсенал. Удачи вам в чемпионской гонке в АПЛ !
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Troy_nsk
По скорости набора очков Арсенал пока идет даже с небольшим опережением графика непобедимых, на секундочку)
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Sevuska
Главное - всегда стараться доминировать - и будут победы и долгожданное чемпионство 👍
+2
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+2
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CriminalJoint62
Да, чемпионат это марафон, а не эстафета. Поэтому надо расслабиться и играть в свой футбол
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