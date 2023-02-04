Артета о 0:1 с «Эвертоном»: «Путь «Арсенала» не будет усеян лепестками роз. Надо играть лучше»

Главный тренер « » подвел итоги матча против « » (0:1).

«Мы много владели мячом, но нам не хватало нацеленности и качественных действий в финальной трети. Моментов мы создали много, но затем пропустили. Соперник замедлил игру, и у нас возникли проблемы.

«Эвертон» делает так против каждой команды, это его сильная сторона, учитывая физическую мощь, рост игроков. Если хочешь контролировать игру в матче против него, надо разобраться с этим. Нам это не удалось сегодня.

Нам нужно было играть более хладнокровно, контролировать игру в эмоциональном плане. Мы совершили много ненужных нарушений, а именно это «Эвертону» и нужно.

Сегодня я люблю своих игроков сильнее, чем неделю или месяц назад. Легко быть рядом с тем, кто побеждает. Я горжусь всеми футболистами, они заслуживают успеха.

Наш путь не будет усеян лепестками роз. Будет непросто, и нам следует играть лучше, чем сегодня», – сказал Артета.