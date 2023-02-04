Артета о 0:1 с «Эвертоном»: «Путь «Арсенала» не будет усеян лепестками роз. Надо играть лучше»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Эвертона» (0:1).

«Мы много владели мячом, но нам не хватало нацеленности и качественных действий в финальной трети. Моментов мы создали много, но затем пропустили. Соперник замедлил игру, и у нас возникли проблемы.

«Эвертон» делает так против каждой команды, это его сильная сторона, учитывая физическую мощь, рост игроков. Если хочешь контролировать игру в матче против него, надо разобраться с этим. Нам это не удалось сегодня.

Нам нужно было играть более хладнокровно, контролировать игру в эмоциональном плане. Мы совершили много ненужных нарушений, а именно это «Эвертону» и нужно.

Сегодня я люблю своих игроков сильнее, чем неделю или месяц назад. Легко быть рядом с тем, кто побеждает. Я горжусь всеми футболистами, они заслуживают успеха.

Наш путь не будет усеян лепестками роз. Будет непросто, и нам следует играть лучше, чем сегодня», – сказал Артета.

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35 комментариев

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Rowsen Tekayew
Если честно было такое предчувствие что сегодня арсенал потеряет очки я не думал что это будет поражение но оно случилось это бывает совсеми и плюс фактор дайча он прививает всем своим командам такой футбол.арсеналу всегда трудно играть против дайча.но огорчаться не надо надеюсь в следующей игре арсенал покажет настоящий футбол .верим в артету
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Плеймейкер87
Какой же Эмери романтичный:)
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Lavinka
Что , даже не доминировали ?
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аполо
Поиграли по делу.надо тряхнуть команду.надежда на петухов
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Mr@k
Было похоже на матч с Ньюкаслом где хорошая оборона и прессинг не дали сделать ничего в атаке,,видимо тогда выводов не сделали...
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ILIILI
Проиграли по делу. Но то как вели себя некоторые игроки Эвертона просто мерзко. Я понимаю тянуть время и всё такое, так все делают, но эта клоунада с палениями просто 🤢
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spaispower
Ответ Крэнг
Где он сохранился, МС ещё не играл
у обоих по 20 матчей сыграно, добрый вечер
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Master Slova
Ответ Paulint
Пусть это поражение усилит Арсенал. Иначе давние мечты о чемпионстве просто растворятся после очных встреч с Сити.
две ничьи с Ситей, и вот путь для чемпионства Ньюкасла открыт. Уж пусть Ньюкасл становится чемпионом, чем Арсенал с Ситей
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A.B.W.
Ответ Vyacheslav Pronin
Главное с МС не выйти с таким настроем…
Там главным будет с каим настроем и форме выйдет МанСити))
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A.B.W.
Ответ Кирилл Голивец
По игре сейчас Сити не настолько убедителен. Арсеналу по силам минимум разделить очки по сумме двух матчей. Почему-то кажется, что сегодня именно фактор Дайча.
Да как раз МанСити тока набирает обороты.

Думаю на очные встречи Гвардиола суперски подготовит команду.
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Ярослав Новиков
Ответ Paulint
Пусть это поражение усилит Арсенал. Иначе давние мечты о чемпионстве просто растворятся после очных встреч с Сити.
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Direct free kick
Эвертон с победой, показали истинный уровень арсенального
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Денис Мартин
Верим в победу Арсенала в АПЛ. Очень нравится эта команда, и за Артету порадоваться, ещё один большой игрок - большой тренер на подходе.
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Крэнг
Ответ Сергей MiKi3iP
Как не прискорбно признать, но Эвертон молодцы, нечего сказать - заслужили. Арс, не падать духом всё хорошо, отрыв сохранился
Где он сохранился, МС ещё не играл
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Владислав Романов
наконец то Арсенал попал на "топ клуб"
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mr kovalsky
London is red, Поражения со всеми бывают, главное правильно уметь поправиться с них и встать на верный путь, верим, COYG
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Кирилл Голивец
Ответ Paulint
Пусть это поражение усилит Арсенал. Иначе давние мечты о чемпионстве просто растворятся после очных встреч с Сити.
По игре сейчас Сити не настолько убедителен. Арсеналу по силам минимум разделить очки по сумме двух матчей. Почему-то кажется, что сегодня именно фактор Дайча.
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Эден Азаров
Ковровая доврожка к 4 месту уже застелена. Уверен ни один преданный фанат арсенала не будет расстроен, они за последние годы в середине таблицы только и мечтали о возвращении туда, а про чемпионство арсенала сейчас думают только самые неадекватные фантазеры, которые опьянились случайным взлетом впервые за 20 лет и начали выеживаться на всех подряд
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simplehumble
Пропустить со стандарта может каждая команда, но вот забить с игры не удавалось, хотя моменты были
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ХавиГави_Паратрупер
Шон Дайч: "Гетеросексуального во мне #####(много). Артета передо мной стоит там, лепестки роз ######(теребит) свои, я говорю ### старина #####(уйди) #####(далеко), даю просто 4-4-2 за него и всё говорю, забирай и ########(уходи)."©
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Сергей MiKi3iP
Как не прискорбно признать, но Эвертон молодцы, нечего сказать - заслужили. Арс, не падать духом всё хорошо, отрыв сохранился
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casatt
Ответ Good Man
не про3бите чемпионат
Вот увидишь)
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everton
Блин, надеюсь, и Арсенал выиграет этот сезон, и мы не вылетим. Не знаю, почему, но из всех претендентов за титул симпатизирую именно Арсеналу.
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Yuri Ten
Дайч показал физручеле Лэмпарду, как добиваться побед
+11
0
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deadjoker
Доминация уже все? Закончилась?
+4
-3
+1
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