«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября. Прервалась 13-матчевая серия без поражений

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября.

В субботу команда Микеля Артеты уступила «Эвертону» (0:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

До этого последнее поражение «канониров» в лиге было 4 сентября – от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Серия «Арсенала» без поражений насчитывала 13 матчей – 11 побед и 2 ничьих.

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67 комментариев

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Dmitry Koway
Я просто не поставил на соперника арсенала. Ставлю икс на них (соперников) с матча с Ливерпулем. Сегодня забыл про игру
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Pitkin
Ответ Den-is
Специально посмотрел, как Арсенал сыграл в прошлом феврале. Так вот одни победы. Лишь бы херню сказать с умным видом)
Февраль, март - какая разница. К концз сезона Арсенал из лидера уже превращается в середняк.
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Los Galácticos
Ответ Куй Покагорячев
Гуннеры простите, это все из-за меня. Впервые за полгода сделал ставку. И серия прервалась. На мне также прерывались серии у команд и более длительные
Я так понимаю на Аргентину ставку ты тоже сделал в матче против Саудовской Аравии )
+3
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+3
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Den-is
Ответ Pitkin
Арсенал всегда сдувается зимой, - это уже традиция.
Специально посмотрел, как Арсенал сыграл в прошлом феврале. Так вот одни победы. Лишь бы херню сказать с умным видом)
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Ринат Газимьзянов
Проиграть предпоследней команде. Очки на золото. Так можно упустить свой шанс.
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Антон Кузнецов
Это просто я решил первый раз в сезоне поставить на арсенал
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Michael_the_creator
Шон Дайч передаёт приветы
Плотная 4-4-2 всем нашим 💪
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Совесть Черданцева
Не проигрывать с Сентября - это сильно. Очень жаль, что прервалась серия. Самое главное - чтобы эта осечка не повлияла сильно на команду. Надо вернуться сильнее
+2
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ZarvuR2020
Ответ Фанат Лионеля Месси
Вот это я понимаю заход от Даича ,поставил игру за блин неделю Представьте лица болельщиков ФК мема ,которые ждут от Поттера тоже самое уже полгода с затратами на 600 млн
Поттер тоже хорошо начал ты забыл. Типичный фанат Месси, память как у рыбки.
+4
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Pitkin
Арсенал всегда сдувается зимой, - это уже традиция.
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Абай Ахметкалиев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Вот это я понимаю заход от Даича ,поставил игру за блин неделю Представьте лица болельщиков ФК мема ,которые ждут от Поттера тоже самое уже полгода с затратами на 600 млн
теперь Челси будут вспоминать в каждой новости, понятно.
+2
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Barry
Кроме того, что Дайч пришел, за Эвертон играют экс игроки Бернли: Тарковски,,Макнил и Кин. Дух того самого Бернли в АПЛ.

В след сезоне вполне вероятен матч Ирисы - Бернли и знаменитый берленовский футбол будет показывать Эвертон.
+1
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red_devils
Ответ Kien_6
Вот мне интересно , а когда у Челси пойдёт игра то что тогда ? Вы будете писать мол «ну конечно , 600 млн втюхали в состав»
а она с поттером пойдёт?
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problemzz9
Ответ Фанат Лионеля Месси
Вот это я понимаю заход от Даича ,поставил игру за блин неделю Представьте лица болельщиков ФК мема ,которые ждут от Поттера тоже самое уже полгода с затратами на 600 млн
да не надо переоценивать приход дайча, обычный всплеск команды при смене тренера тем более игра против лидера чемпионата тут и мотивировать дополнительно не нужно, не удивлюсь если эвертон несколько следующих игр сольет
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TiNO
Отдоминировали доминатора. Эвертон весь матч был лучше чес гря
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Alex Legend
Ответ x2dj8fx6q7
Можно кэпа студию? Почему столько брутальных шуток о Дайче? 😁😁
Да он и сам не прочь пошутить. Можешь погуглить про его перл с червями, выхлопными трубами и гравием.
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Алексей Соловьев
Ответ Брукс Хэтлин
Фанатики арсенала словно маленькие дети. Нет в их поведении достоинства и уважения.
приведи примеры, не видел, что бы фаны просто так кричали, мы чемпионы и идите все, вроде все фаны норм понимают, что ещё пол чемпа только
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Vladislau SC
Ответ Куй Покагорячев
Гуннеры простите, это все из-за меня. Впервые за полгода сделал ставку. И серия прервалась. На мне также прерывались серии у команд и более длительные
Поставь на сити, изи деньги
+4
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Манюшный
Дайч респект!
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BearS
Ответ Фанат Лионеля Месси
Вот это я понимаю заход от Даича ,поставил игру за блин неделю Представьте лица болельщиков ФК мема ,которые ждут от Поттера тоже самое уже полгода с затратами на 600 млн
Следующий тренер Челси))
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Джейме Ланнистер
Как же бесить тупая игра Мартинелли и Уайта уже месяц.
Но, проблема Арсенал вообще перестал играть жестко. Там игрок соперника мяч получает и спокойно может развернуться. Особенно перед голом, перед Ивоби 2 игрока Арсенала танцевали вместо того идти в отбор.
Ну, хотя Жорж порадовал, вместо танцев всегда шел на жесткий отбор.
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QWertY
Просто уволили Ламперда и назначили самого гетеросексуального тренера АПЛ. Вот и все
+10
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Isa Babaev
Ну вот, хватило до февраля, дальше удержаться бы в 4ке
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muslim95
Ответ mishakmv96
Победа Эвертона в стиле Бёрнли, 4-4-2 с низким блоком, дозированный прессинг и опасные стандарты. Рука Дайча чувствуется с первого же матча. Арсенал, надеюсь, не поплывёт и не подарит титул Сити просто так.
Боюсь на финишной дистанции не хватит запаса прочности, у Сити глубина состава больше
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Харен Брогг
Ответ Romanian_Daddy
За чемпионство в 20 туре?
Я говорю в целом серьезная заруба будет до конца чемпа с Сити. И да, 6 очков в очных встречах и сделают разницу, я думаю
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