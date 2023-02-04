«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября. Прервалась 13-матчевая серия без поражений
«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября.
В субботу команда Микеля Артеты уступила «Эвертону» (0:1) в 22-м туре чемпионата Англии.
До этого последнее поражение «канониров» в лиге было 4 сентября – от «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Серия «Арсенала» без поражений насчитывала 13 матчей – 11 побед и 2 ничьих.
Плотная 4-4-2 всем нашим 💪
В след сезоне вполне вероятен матч Ирисы - Бернли и знаменитый берленовский футбол будет показывать Эвертон.
Но, проблема Арсенал вообще перестал играть жестко. Там игрок соперника мяч получает и спокойно может развернуться. Особенно перед голом, перед Ивоби 2 игрока Арсенала танцевали вместо того идти в отбор.
Ну, хотя Жорж порадовал, вместо танцев всегда шел на жесткий отбор.