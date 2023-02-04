«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с сентября. Прервалась 13-матчевая серия без поражений

«Арсенал» проиграл в впервые с сентября.

В субботу команда уступила « » (0:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

До этого последнее поражение «канониров» в лиге было 4 сентября – от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Серия « » без поражений насчитывала 13 матчей – 11 побед и 2 ничьих.