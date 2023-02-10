Нагельсманн и Нойер уладили разногласия и договорились сотрудничать как профессионалы
Юлиан Нагельсманн и Мануэль Нойер уладили разногласия.
Главный тренер «Баварии» и вратарь команды на фоне конфликта встретились, провели разговор и обсудили ситуацию.
В дальнейшем специалист и футболист договорились работать как профессионалы. Нойеру еще предстоит пообщаться Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем.
Руководители мюнхенского клуба на заседании совета директоров решили не обсуждать ситуацию с Нойером, чтобы сосредоточиться на подготовке к матчам против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.
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