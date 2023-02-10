Нагельсманн и Нойер уладили разногласия и договорились сотрудничать как профессионалы

и уладили разногласия.

Главный тренер «Баварии» и вратарь команды на фоне конфликта встретились, провели разговор и обсудили ситуацию.

В дальнейшем специалист и футболист договорились работать как профессионалы. Нойеру еще предстоит пообщаться и .

Руководители мюнхенского клуба на заседании совета директоров решили не обсуждать ситуацию с Нойером, чтобы сосредоточиться на подготовке к матчам против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга