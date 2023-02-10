Нагельсманн и Нойер уладили разногласия и договорились сотрудничать как профессионалы

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Мануэль Нойер бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн и Мануэль Нойер уладили разногласия.

Главный тренер «Баварии» и вратарь команды на фоне конфликта встретились, провели разговор и обсудили ситуацию.

В дальнейшем специалист и футболист договорились работать как профессионалы. Нойеру еще предстоит пообщаться Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем.

Руководители мюнхенского клуба на заседании совета директоров решили не обсуждать ситуацию с Нойером, чтобы сосредоточиться на подготовке к матчам против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

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5 комментариев

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SternDesSüdens
Ну наконец то. Из мухи слона пытались раздуть, но слава Богу все уладилось
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kvn9
Это конечно хорошо, но, думаю, антипатия никуда не денется, а значит, когда-нибудь да прорвётся, дело времени и ситуации.
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Алвес нэвиновен
Ответ igls54
Т.е., Ману нагнул Нагельсманна
или Нагельсман нагнул Ману.
или Нойеру клуб объяснил, что бы засунул язычек в ...
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-1
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deadjoker
Кто кому набил в итоге?
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Т.е., Ману нагнул Нагельсманна
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-1
-1
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