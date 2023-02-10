Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе «Факела»: «Поле кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже не встречал»

считает газон Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже худшим в Мир РПЛ.

– Самый жесткий футболист, который мешал вам созидать?

– . В конце прошлого года играли с « » – действовал очень плотно и жестко, слава Богу, обошлось без травм.

– После того матча вы сказали, что поле в Воронеже – ужас?

– Нет, это было в сентябре. Сам родом из Воронежа, люблю этот город, но факт есть факт, сказал, как есть. Поле там действительно тяжелое, кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже полей не встречал.

– Не обиделась на вас малая родина?

– Было такое, в откликах писали много нехорошего, хотя про воронежское поле не только я говорил. Каждая команда, приезжая в гости к «Факелу», сталкивалась с подобной проблемой.

Логика подсказывает, что часть критики могла бы достаться тем, кто ухаживает за газоном, но это уже не мне решать, – сказал форвард « ».

Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе в Воронеже: «Ужасное поле. Здесь можно выращивать картошку»

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