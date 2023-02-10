Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе «Факела»: «Поле кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже не встречал»
Дмитрий Цыпченко считает газон Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже худшим в Мир РПЛ.
– Самый жесткий футболист, который мешал вам созидать?
– Квеквескири. В конце прошлого года играли с «Факелом» – действовал очень плотно и жестко, слава Богу, обошлось без травм.
– После того матча вы сказали, что поле в Воронеже – ужас?
– Нет, это было в сентябре. Сам родом из Воронежа, люблю этот город, но факт есть факт, сказал, как есть. Поле там действительно тяжелое, кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже полей не встречал.
– Не обиделась на вас малая родина?
– Было такое, в откликах писали много нехорошего, хотя про воронежское поле не только я говорил. Каждая команда, приезжая в гости к «Факелу», сталкивалась с подобной проблемой.
Логика подсказывает, что часть критики могла бы достаться тем, кто ухаживает за газоном, но это уже не мне решать, – сказал форвард «Крыльев Советов».
Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе в Воронеже: «Ужасное поле. Здесь можно выращивать картошку»
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Факел справляется как может