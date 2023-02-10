Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе «Факела»: «Поле кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже не встречал»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Матч ТВ Ираклий Квеквескири Дмитрий Цыпченко Футбол

Дмитрий Цыпченко считает газон Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже худшим в Мир РПЛ.

– Самый жесткий футболист, который мешал вам созидать?

– Квеквескири. В конце прошлого года играли с «Факелом» – действовал очень плотно и жестко, слава Богу, обошлось без травм.

– После того матча вы сказали, что поле в Воронеже – ужас?

– Нет, это было в сентябре. Сам родом из Воронежа, люблю этот город, но факт есть факт, сказал, как есть. Поле там действительно тяжелое, кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда‑то. В РПЛ хуже полей не встречал.

– Не обиделась на вас малая родина?

– Было такое, в откликах писали много нехорошего, хотя про воронежское поле не только я говорил. Каждая команда, приезжая в гости к «Факелу», сталкивалась с подобной проблемой.

Логика подсказывает, что часть критики могла бы достаться тем, кто ухаживает за газоном, но это уже не мне решать, – сказал форвард «Крыльев Советов».

Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе в Воронеже: «Ужасное поле. Здесь можно выращивать картошку»

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4 комментария

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zer
Ответ zero-vrn
Не всем повезло получить классный современный стадион бесплатно Факел справляется как может
за Уралом вообще ни одного стадиона не построили и некоторые теперь говорят смотрите хоккей, вы же сибиряки, вам футбол нафиг не нужен
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0
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Фут.Боль
А кроты водятся на поле?
+1
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ zero-vrn
Не всем повезло получить классный современный стадион бесплатно Факел справляется как может
согласен, это просто преступление, зато в Мордовии есть
+6
-1
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zero-vrn
Не всем повезло получить классный современный стадион бесплатно
Факел справляется как может
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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