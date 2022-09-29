Форвард «Крыльев» Цыпченко о стадионе в Воронеже: «Ужасное поле. Здесь можно выращивать картошку»

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Дмитрий Цыпченко сказал, что на газоне Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже можно выращивать картофель.

В четверг «Крылья Советов» в гостях победили воронежский «Факел» (1:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло мое детство. Сама игра получилась тяжелой из‑за ужасного поля. Это просто...

Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и все остальное. Наверное, оно для этого, – сказал форвард «Крыльев».

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