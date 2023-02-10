Тен Хаг об участии «МЮ» в Суперлиге: «Решение за клубом. Меня устраивает нынешняя структура, но всегда будут инициативы, чтобы сделать футбол лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Суперлига Европы Футбол

Эрик тен Хаг поделился мнением о Суперлиге Европы.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Другие люди в клубе изучат это и сообщат мне, если придет время и надо будет принимать какие-то решения. Но решение остается за клубом.

Я считаю нынешнюю структуру [европейского футбола] хорошей, но всегда будут инициативы, чтобы улучшить ее, чтобы сделать футбол лучше, такова жизнь.

Люди всегда хотят построить что-то лучшее, и это хорошо. Если это идет на пользу футболу, то это всегда хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Часть клубов АПЛ не хочет участвовать в новой Суперлиге. Идею считают «смехотворной»

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr.snooker
Ответ Александра Александрова
Да супер лига будет это всего лишь вопрос времени , а то чем мы занимаемся это всего лишь сотрясание воздуха , от нас ничего не зависит ! В мире такая тенденция , что средний класс даже в развитых странах исчезает как вид , а количество миллиардеров растет , те как и количество нищих , а футбол идет той же дорогой ! Тен Хаг умен понимает , что от него ничего не зависит , но и не говорит лишнего , хоть ему это может и не нравится !
Хватит ныть, алё! Больше хороших матчей - лучше для всех. А деньги чужие считать не стоит и про средний класс в других странах рассуждать из своей норы😅
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Да супер лига будет это всего лишь вопрос времени , а то чем мы занимаемся это всего лишь сотрясание воздуха , от нас ничего не зависит ! В мире такая тенденция , что средний класс даже в развитых странах исчезает как вид , а количество миллиардеров растет , те как и количество нищих , а футбол идет той же дорогой ! Тен Хаг умен понимает , что от него ничего не зависит , но и не говорит лишнего , хоть ему это может и не нравится !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нос даши конурбаевой
у Клоппа появился конкурент
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий