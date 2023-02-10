Тен Хаг об участии «МЮ» в Суперлиге: «Решение за клубом. Меня устраивает нынешняя структура, но всегда будут инициативы, чтобы сделать футбол лучше»

Эрик тен Хаг поделился мнением о .

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Другие люди в клубе изучат это и сообщат мне, если придет время и надо будет принимать какие-то решения. Но решение остается за клубом.

Я считаю нынешнюю структуру [европейского футбола] хорошей, но всегда будут инициативы, чтобы улучшить ее, чтобы сделать футбол лучше, такова жизнь.

Люди всегда хотят построить что-то лучшее, и это хорошо. Если это идет на пользу футболу, то это всегда хорошо», – сказал главный тренер « ».

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